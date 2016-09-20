〈北部〉玉里250頃稻田泡水 農憂空包彈
〔記者花孟璟／花蓮報導〕強颱莫蘭蒂掃過南臺灣，花蓮玉里鎮也掃到颱風尾，二天雨量超過四百毫米，許多農田泡水，玉里鎮青農「小劍劍」謝銘鍵還自拍kuso影片呼籲改善排水，並擔心水稻「空包彈」！玉里鎮公所則統計，目前農民已提報共二百五十公頃的稻田泡水，包括縣府、農糧署、農改場專家今天下午將到玉里勘查災損狀況。
青農自拍kuso影片喊苦
玉里鎮青年農民謝銘鍵自拍kuso影片「農業新聞快報」，直呼「務農十三年，第一次這麼嚴重」，還對著天空大喊「莫蘭蒂我恨你」，水稻正值抽穗期，水稻長期泡水將造成「空包彈」沒有收成，還以「我想哭但是哭不出來」歌曲表達心聲，他估計損失上百萬！希望政府幫幫忙改善農田排水。
邱姓農民說，水稻生長「就像孕婦懷孕」，過程中如果泡水導致稻子無法呼吸「泡愈久受損就愈大，不但收成會變少、熟度也差，將產生空包彈。
玉里鎮公所在颱風第一時間，接獲農民回報泡水水田八百多公頃，其中已抽穗的水田約一百五十公頃，至昨天最後確認，受損稻田面積有二百五十公頃。
玉里鎮長龔文俊說，大多農田雖有泡水，但因隔天大水退去、且水稻尚未抽穗，因此水田損失不大，災情比較嚴重的主要是六、七月較早插秧的才會遇到，因抽穗、開花期怕水及強風，會影響水稻開花及授粉，造成稻殼內「空包彈」，目前鎮公所初步統計面積二百五十公頃。此外，三民、大禹等里因比較靠山，大雨夾帶山區黃泥淹進水田，受損約八公頃。
龔文俊也說，除了水稻之外，也有養殖漁民水塘淹水導致養殖魚蝦跑光，損失面積約三公頃。他說，實際損失仍待評估，今天下午包括農糧署、縣府農業處及花蓮農改場將派專家協助勘查、鑑定，並以專業希望協助農民減輕損失。
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標題：〈北部〉玉里250頃稻田泡水 農憂空包彈
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