〈北部〉宜市丟丟銅音樂節 12國21樂團交流

2016-09-20

〔記者游明金／宜蘭報導〕丟丟銅蘭城國際音樂節十月十二日至十六日舉行，邀請法國、美國、台灣等十二個國家、廿一個音樂團隊交流；市長江聰淵希望藉由音樂節舉辦，將宜蘭的音樂藝術推向國際，也把國際音樂藝術拉進宜蘭。

宜蘭市去年舉辦首屆「丟丟銅蘭城國際音樂節」深獲好評，今年擴大舉辦，有包括法國、美國、日本、西班牙、韓國、越南、中國、尼加拉瓜、印尼、菲律賓、泰國等十一個國家、十二個外國團隊，以及台灣九個團隊參與，昨邀請日本和太鼓華澟與台灣仰山合唱團為活動暖身。

市長江聰淵表示， 一個城市要舉辦國際音樂節不容易，去年的嘗試給宜蘭很大鼓勵，藉由音樂活動與各國文化交流，並將宜蘭推向國際，去年十幾個國家樂團合奏宜蘭民謠，讓很多人感動地哭了，沒想到這種盛況能在宜蘭看到，今年擴大舉辦，有更多國家參與，要讓市民看到感動。

承辦單位當代樂坊執行長李建興指出，今年有更多元嘗試，有來自法國國立博韋音樂舞蹈學院院長，蒙福特菲與斯巴赫組成的涅瓦薩克斯風二重奏，也有來自尼加拉瓜南路樂團，純正熱情拉丁音樂，在台灣難得一見，都是值得期待的音樂饗宴。

音樂節十二日開幕音樂會、十六日閉幕音樂會，都是索票入場；另，十二日至十五日在宜蘭演藝廳，有「傾聽！國際音樂饗宴」系列音樂會，購票進場，票價一百元至五百元不等，詳情可洽宜蘭市公所音樂節官網或當代樂坊電話03-9386060。