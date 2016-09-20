| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉世界速度滑輪賽 張宥心帶傷摘金

2016-09-20

前一場比賽被絆倒兩次

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣十八歲輪滑國手張宥心，參加「二○一六世界速度輪滑錦標賽」，雖然前一場比賽摔傷，第二天仍忍痛參加一萬五千公尺淘汰賽，奮勇奪金；張宥心昨凱旋歸國，她充滿志氣地說，未來會繼續努力、繼續拿金牌，為宜蘭爭光。

宜蘭大學一年級張宥心，從小參加宜蘭縣「紅小將速度輪滑團隊」，去年首度入選國手後，參加世界競速溜冰錦標賽，為台灣拿到一萬公尺公路賽與場地賽兩面銀牌，今年她和隊友劉星妤再度入選，參加九月十一日到十八日，在中國南京舉辦的世界速度輪滑錦標賽，在四十三國、八十六個參賽者中脫穎而出；教練黃郁善說，這是輪滑運動相當具代表性的比賽，奪冠著實不容易。

張宥心十一日出戰拿手項目一萬公尺，因為太過緊張意外落馬，比賽中還被對手絆倒兩次，雙手雙腳嚴重擦傷，但第二天一萬五千公尺賽事她忍痛帶傷上陣，勇奪金牌。她說，第二天賽事比較平常心，只想著無論如何拚下去就對了，結果拿到自己第一面世界比賽金牌，很高興也很意外，很感謝教練與隊友幫忙，未來會繼續為國家及宜蘭爭光。

紅小將總教練黃家興在宜蘭培訓選手逾十一年，看著選手完成心願拿到世界冠軍，自己也十分感動，他昨天向前來祝賀的縣議員黃適超和張明華請命，期盼宜蘭縣能儘快興建室內場地，讓選手有更好的訓練環境。

廣告
  • 張宥心在世界輪滑錦標賽帶傷摘金。（記者簡惠茹攝）

    張宥心在世界輪滑錦標賽帶傷摘金。（記者簡惠茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
竊漂流木 連查獲3起

颱風莫蘭蒂及馬勒卡剛離境，瞬間大雨造成花蓮山區崩塌沖刷，境內多條水域及出海口堆滿漂流木，不少民眾因覬覦颱風過後珍貴漂流木，近日紛紛到河床充當…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧客家油雞
什錦海鮮燴飯
認識台灣虱目魚
水果攝取小知識
轉寄

標題：〈北部〉世界速度滑輪賽 張宥心帶傷摘金


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.