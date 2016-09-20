〈北部〉世界速度滑輪賽 張宥心帶傷摘金
2016-09-20
前一場比賽被絆倒兩次
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣十八歲輪滑國手張宥心，參加「二○一六世界速度輪滑錦標賽」，雖然前一場比賽摔傷，第二天仍忍痛參加一萬五千公尺淘汰賽，奮勇奪金；張宥心昨凱旋歸國，她充滿志氣地說，未來會繼續努力、繼續拿金牌，為宜蘭爭光。
宜蘭大學一年級張宥心，從小參加宜蘭縣「紅小將速度輪滑團隊」，去年首度入選國手後，參加世界競速溜冰錦標賽，為台灣拿到一萬公尺公路賽與場地賽兩面銀牌，今年她和隊友劉星妤再度入選，參加九月十一日到十八日，在中國南京舉辦的世界速度輪滑錦標賽，在四十三國、八十六個參賽者中脫穎而出；教練黃郁善說，這是輪滑運動相當具代表性的比賽，奪冠著實不容易。
張宥心十一日出戰拿手項目一萬公尺，因為太過緊張意外落馬，比賽中還被對手絆倒兩次，雙手雙腳嚴重擦傷，但第二天一萬五千公尺賽事她忍痛帶傷上陣，勇奪金牌。她說，第二天賽事比較平常心，只想著無論如何拚下去就對了，結果拿到自己第一面世界比賽金牌，很高興也很意外，很感謝教練與隊友幫忙，未來會繼續為國家及宜蘭爭光。
紅小將總教練黃家興在宜蘭培訓選手逾十一年，看著選手完成心願拿到世界冠軍，自己也十分感動，他昨天向前來祝賀的縣議員黃適超和張明華請命，期盼宜蘭縣能儘快興建室內場地，讓選手有更好的訓練環境。
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