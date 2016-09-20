〈北部〉穿堂滿垃圾 孝威國小校長PO照7高中生自首
2016-09-20
已連夜打掃乾淨
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕開放式校園是希望與社區拉近距離，讓民眾可以到學校運動、露營，但五結孝威國小中秋連假過後，卻發現學校穿堂滿地垃圾，還有烤肉用具（見圖，記者簡惠茹翻攝），校長李文芳將照片PO上臉書，七名高中生才知闖禍，連夜回學校打掃。
「無辜校園，躲過颱風天災，卻躲不過人禍。」孝威國小穿堂像颱風掃過，滿地垃圾杯盤狼藉，烤肉架、烤肉醬、塑膠袋、沒吃完食物，讓到校園巡視的校長傻眼，並將照片放上臉書，呼籲製造垃圾的人回校收拾。
文章PO出不到一小時，就有學生向校長自首認錯，原來是七名高中生，其中一名是孝威國小校友，週六到學校烤肉後未做整理，看到校長文章驚覺闖禍，主動跟校長聯繫馬上回學校打掃。
李文芳表示，學生沒有推卸責任，主動致歉也將校園打掃乾淨，感受到學生誠懇，希望藉此機會邀請他們擔任公德大使，勸導民眾注意環境清潔。
李文芳指出，開放校園是希望提供民眾休憩、運動，舒適的穿堂是學生運動場所，也可以讓民眾露營，但絕不是烤肉地點，美麗的校園需要大家共同維護。
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