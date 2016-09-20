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〈北部〉老榕風倒壓水門 百甲田沒水喝

2016-09-20

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕中秋連假兩個颱風夾擊，宜蘭地區幸無嚴重災情；不過，冬山鄉有樹圍逾三公尺的老榕樹倒塌在水門上，影響下游上百甲農田送水，鄉代楊弘旻要求鄉公所儘快排除，公所表示，三天內會將倒樹移開，並與水利會討論修繕事宜。

連根拔起已難扶正

冬山鄉舊寮溪上水門旁有棵三米高的老榕樹，去年曾被颱風吹倒，當時樹根未斷，扶正後存活下來；但中秋連假來襲的莫蘭蒂颱風，雖然宜蘭風雨不大，老樹不敵風襲，卻被連根拔起倒在水門上，導致水門淤泥無法清理，連帶影響下游百甲農田送水。

鄉代楊弘旻昨到場會勘，要求鄉公所儘快排除，因為老樹倒在水門上無法清除淤泥，溪水就無法送往下游八寶村、太和村、冬山村、補城村等地農田。水利會表示，榕樹倒伏位置會影響清淤，希望公所先將老樹移除，儘快恢復水門調節水位的功能。

公所允3天內移除

鄉公所說，這次老樹的樹根完全被吹斷，無法扶正，且老樹非常高大，約需三天時間將樹鋸斷移開，被老樹壓垮的欄杆等相關設施，會與水利會討論修繕事宜。

表演取消 太慢通知惹怨

此外，楊弘旻提及，鄉公所原訂十四日晚上七點半邀請蘭陽戲劇團演出歌仔戲，因為莫蘭蒂襲台表演取消，但取消簡訊卻是在七點五十分才傳送，真的很離譜，民眾抱怨不演不早點說，颱風天大家到場了才被通知取消，公所決策也太慢。

公所民政課長林正旺表示，十四日午後出現風雨，但戲劇團人員、設備都已經到位，希望可以等到六、七點再看風雨狀況，決定是否演出，直到七點後確定無法上台演出，才向現場民眾宣佈，接著以簡訊通知，鄉公所已與戲劇團協調延期演出事宜，還需看檔期如何配合。

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  • 老榕樹被颱風吹倒，壓在水門上。（記者簡惠茹攝）

    老榕樹被颱風吹倒，壓在水門上。（記者簡惠茹攝）

  • 老榕樹壓在水門上，導致無法清除淤泥。（記者簡惠茹攝）

    老榕樹壓在水門上，導致無法清除淤泥。（記者簡惠茹攝）

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