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〈北部〉基市正信路山壁又落石 將改善排水

2016-09-20

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市立田徑場上方的正信路山壁經常落石，昨天凌晨又發生落石，是近一個月內第三次，威脅過往車輛安全，市府工務處昨會同土木技師等單位勘查，山壁上還有部分頁岩有掉落之虞將先清除，山壁將增設排水系統改善排水，改善落石危險。

信義區東信里長賴姵綺指出，田徑場上方「威鎮八方」社區旁的正信路，交通流量大，但公車候車亭附近的山壁常有落石，市府已豎立告示牌，提醒過往車輛，減速慢行。昨天凌晨又發生落石，土石已經清除了，但對往來人車威脅大，希望市府儘速解決落石的問題。

市府工務處養護工程科昨天邀土木技師、信義區公所、東信里長賴姵綺等人勘查，該山壁為頁岩，未做排水設施，雨水滲入表土層就很容易掉落，山壁上還有一部分突出的頁岩，有掉落之虞，土木技師建議先清除有安全顧慮的頁岩，並在落石區增設排水系統，改善落石。

此外，健民街山壁原有噴漿、設置護網，年久失修，山壁噴漿在馬勒卡颱風期間崩落，工務處將加強錨釘，邊坡近日就會進行復建。

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  • 基隆市立田徑場上方正信路山壁昨天又發生落石。（記者盧賢秀攝）

    基隆市立田徑場上方正信路山壁昨天又發生落石。（記者盧賢秀攝）

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