| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
紐約爆炸嫌犯與警駁火 警匪3傷
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉基隆連假路邊停車收費 被疑一市兩制

2016-09-20

〔記者盧賢秀／基隆報導〕連續假期路邊停車路段，商圈和停車熱點照收費，住宅區就不收費，民眾質疑「一市兩制」。

交旅處︰提高熱點轉換率 事前已公告

交通旅遊處表示，為提高市中心停車熱點的轉換率，避免民眾占用停車位，部分路段連續假期照常收費，連續假期前都有公告。

民眾指出，以往連假路邊停車都不收費，但今年中秋連假，仁一路、安樂路等路段仍照常收費，他也發現有部分路段路邊停車是不收費的，連停車也「一市兩制」？

交旅處交管科長黃毅維表示，全市二十九條路段的路邊停車，接近住宅區的週一至週五收費；市中心及停車熱點，週一至週六收費。較偏遠地區每小時二十元，市中心每小時三十元。

蔡姓民眾說，市中心區假日停車位難找，連假正常收費可以接受，台北市也是這樣啊！

此外，基隆市今年六月推出行動支付APP，三個月來使用率持續成長，六月有八百多件、七月二千件、八月就有四千件，除了可以省下超商繳費的手續費，而且手機APP可以設定車號，主動提醒車主尚有未繳納的款項，避免逾期挨罰。

廣告
  • 連續假期基隆市仁一路等停車熱點照常收費，住宅區卻不收費，民眾質疑「一市兩制」。（記者盧賢秀攝）

    連續假期基隆市仁一路等停車熱點照常收費，住宅區卻不收費，民眾質疑「一市兩制」。（記者盧賢秀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
機捷團隊承包桃捷綠線 議員憂重蹈覆轍

專案管理顧問 中興工程獲得優先議價權總金額高達九八二億元的桃園綠線捷運工程，專案管理顧問（ＰＣＭ）公開評選由「中興工程顧問、亞新工程顧問」團…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧客家油雞
什錦海鮮燴飯
認識台灣虱目魚
水果攝取小知識
轉寄

標題：〈北部〉基隆連假路邊停車收費 被疑一市兩制


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.