〈北部〉基隆連假路邊停車收費 被疑一市兩制
2016-09-20
〔記者盧賢秀／基隆報導〕連續假期路邊停車路段，商圈和停車熱點照收費，住宅區就不收費，民眾質疑「一市兩制」。
交旅處︰提高熱點轉換率 事前已公告
交通旅遊處表示，為提高市中心停車熱點的轉換率，避免民眾占用停車位，部分路段連續假期照常收費，連續假期前都有公告。
民眾指出，以往連假路邊停車都不收費，但今年中秋連假，仁一路、安樂路等路段仍照常收費，他也發現有部分路段路邊停車是不收費的，連停車也「一市兩制」？
交旅處交管科長黃毅維表示，全市二十九條路段的路邊停車，接近住宅區的週一至週五收費；市中心及停車熱點，週一至週六收費。較偏遠地區每小時二十元，市中心每小時三十元。
蔡姓民眾說，市中心區假日停車位難找，連假正常收費可以接受，台北市也是這樣啊！
此外，基隆市今年六月推出行動支付APP，三個月來使用率持續成長，六月有八百多件、七月二千件、八月就有四千件，除了可以省下超商繳費的手續費，而且手機APP可以設定車號，主動提醒車主尚有未繳納的款項，避免逾期挨罰。
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