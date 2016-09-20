〈北部〉基市家庭可支配所得創20年新高 民眾無感
去年平均89.6萬元 比前年大增9.2萬
〔記者林欣漢／基隆報導〕行政院主計總處公布去年度家庭收支調查，基隆市的家庭平均可支配所得八十九萬六千餘元，比前一年大增九萬二千餘元，創下二十年來的新高紀錄。
全台去年平均家庭可支配所得約九十六．五萬元，增幅○．八％，基隆去年的家庭平均可支配所得約八十九萬六千餘元，比前年增加了九萬二千餘元，增幅高達十一．五％。
每週三天開辦愛心便當的市議員楊石城說，景氣還是不好，六年前開辦愛心便當時，只有約五十人，這個月已增加到一百六十個，受限經費不足，目前只能以獨居老人為主。
三十二歲的市民林均恬也說，毫無感覺，薪水不進反退，還是買不起房子、不敢生小孩，「薪酸啊！」
市長林右昌則表示，上任一年八個多月以來，全力改善整體城市環境，尤其是在交通、整體城市環境與意象，為招商引資的行動打好基礎，看到這樣數字感到很欣慰，而這也顯示基隆整體經濟向上提升中，希望讓民眾能實質感受到生活環境的改變，市府團隊會加倍努力。
家庭可支配所得是家庭所得總額扣除利息、社會保險等非消費性支出後，可以用來支應日常生活食品、租屋、水電、醫療保健、交通、教育等開銷的所得。
主計總處︰受僱人員報酬大幅成長
根據主計總處調查，基隆市去年家庭平均可支配所得增加的主要原因，是受僱人員報酬大幅成長，去年比前年增加八萬五千餘元，使得家庭所得總額由一百萬元增至一百一十一．八萬元。
拜可支配所得增加之賜，去年基隆家庭的消費額也增加，從前年的六十九萬餘元，增至去年的七十二．九萬元，以交通、休閒、餐廳及旅館的消費成長最為顯著，平均家庭儲蓄額也從前年的十一．一萬元，增至去年的十六．七萬元。
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標題：〈北部〉基市家庭可支配所得創20年新高 民眾無感
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