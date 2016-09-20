〈北部〉城際轉運站後年3月完工 基市議員憂塞車
〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆新火車站去年完工，基隆市政府整合火車站周邊交通動線，規劃在台鐵月台頂板設置城際轉運站，原臨時性的城際轉運站將成為永久性設施，延至一○七年三月才完工。此外，舊火車站規劃拉皮整修，不過市議員認為舊火車站造型難看，與現代化火車站與轉運站不協調，且車流過度集中，將來又是塞，要求市府應整體規劃。
基隆市議會昨召開城際轉運站專案會議，交通旅遊處長李綱指出，火車站都更案規劃在港西街設置交通轉運站，但都更案尚未招商，國光客運也將拆除，沒有考量過渡期臨時轉運站，因此才爭取在新火車站月台頂板設置臨時城際轉運站，台鐵、公車和國道客運整合轉運。
舊火車站將拉皮 議員有意見
今年二月營建署要求將臨時設施改為永久性的轉運站，交通部補助二億一千萬元，但因為候車空間不足，擴大候車空間，並增建公車總站與轉運站連接天橋、電梯，同時舊站整建拉皮，還有遮雨頂棚等設施，總工程經費增至三億一千萬元，爭取行政院支持補助，配合中山一、二路拓寬與忠一路打通工程，轉運站將在一○七年三月才完工試營運。
不過市議員施世明、秦鉦、游祥耀等人卻認為，舊站建築與新站格格不入，基隆火車站是基隆門面，應該要有整體規劃把門面做好，該拆就要拆，否則花費大筆經費拉皮，將來都更還是要拆，有浪費公帑之嫌。
市議員韓良圻和呂美玲等人質疑，公車和國道客運車流過度集中在轉運站，忠一路等負荷重，將來還是塞。市議員洪森永等人希望儘速闢建城際轉運站，方便通勤族。
市府︰車輛將分流 減少壅塞
交旅處長李綱表示，市府希望舊火車站拆除，但台鐵以未達使用年限無法拆，願意配合都更時一併拆除，因此爭取經費整建拉皮，環境景觀比現在改善很多；未來國道客運離開轉運站利用中山一、二路高架橋銜接中山高，從孝二路、忠一路進站，車輛分流，減少壅塞。
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