〈北部〉機車對撞 男大生一死一重傷

2016-09-20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市英才路、文發路口，昨天晚間六點多，發生一起機車對撞車禍，造成兩名男騎士一死一重傷。死者為國立聯合大學廿歲林姓學生，十九歲私立育達科技大學的連姓男學生則顱內出血，傷重昏迷；事故發生原因，待檢警今天相驗調查釐清。

苗栗警分局文山派出所昨晚六點半許接獲通報，苗栗市英才路、文發路口有機車碰撞車禍，警方到場，發現兩名機車騎士倒地受傷流血，安全帽、球鞋脫離散落，機車零件碎片也散落一地。

救護車到場緊急將林男、連男送醫，林男送醫途中即失去生命跡象，急救無效；連男則有顱內出血情形，昏迷指數低於八，送入加護病房。

警方調查，林男為聯大學生，後龍人，連男為育達科大學生，家住台中，已通知雙方家人到醫院。