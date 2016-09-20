〈北部〉加大通學步道 縣立苑高將內縮圍牆

2016-09-20

〔記者蔡政珉／苑裡報導〕縣立苑裡高中國中部校區附近初中路路幅狹窄，學生上下學通行常要與汽、機車爭道，險象環生。縣立苑裡高中為了改善問題，將向營建署爭取經費，將學校三百公尺長圍牆內縮約兩米。

不過，縣立苑裡高中表示，爭取經費需要苑裡鎮公所配合款，還望鎮公所全力協助；另外，在初中路上橫亙著四根電線桿，也讓學生出入相對危險，校方聯繫苑裡鎮公所會勘，苑裡鎮公所表示將協助向台電爭取遷移，而內縮工程配合款也會全力配合。

縣立苑裡高中校長張逢洲表示，初中路路幅小，長期以來學生的上下學安全都讓校方頭痛，最近因為得知內政部營建署推行「通學步道改善工程」，決定要向中央爭取經費，改善長期以來的問題。

張逢洲指出，未來計畫除了校方南側緊鄰操場圍牆外，學校正門口兩側以及東側圍牆共計長約三百米，大約要內縮兩公尺，而校門口左側三角形空地，則將內縮五至六米，並且打掉圍牆。

張逢洲說，未來圍牆內縮後，不但可以加大初中路路幅，校門口左側三角形空地未來改善後，也可以提供家長接送學生時暫停汽、機車。

「以前因為路幅小，看到家長停車在路邊勸導還會發生爭執。」張逢洲說，未來工程計畫核准後，除了改善學生上下學安全，還可以解決家長接送小孩暫時停車問題。