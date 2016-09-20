〈北部〉學生臥軌拍照？ 通霄國中︰參觀用鐵軌

2016-09-20

〔記者蔡政珉／通霄報導〕網友在臉書社團「爆料公社」轉貼通霄國中學生臥在鐵軌拍照畫面，並指稱地點是阿里山鐵路正線，會有列車通過。校方昨天澄清，照片是去年十月拍攝，且是參觀用鐵軌，並非列車行駛正線。

畢旅遊鐵道藝術村 被PO網誤解

當時文章一PO出來，強調「尊重生命，勿開玩笑」，並且直指這是在鐵路正線上，否則不會PO文。引起不少網友討論，甚至有網友表示「不要命的同學想晚七天回家」。

通霄國中校長吳鈺崧昨天澄清，經詢問相關人員後，發現拍照時間是去年十月的畢業旅行，而這批學生已經畢業，目前就讀高一。

吳鈺崧強調，雖然當時他尚未到通霄國中就任，不過他詢問校內主任、老師以及當時承辦畢業旅行的旅行社後確認，地點是在參觀用的鐵道藝術村，並無列車行駛，網友的確是誤會了。

吳鈺崧也透露，該屆畢業生看到網路貼文後，也傳訊息給當時的導師說「美好的回憶竟然被扭曲」，感到有點傷心。目前這篇文章已經被撤下。吳鈺崧表示，希望能夠澄清事實真相，誤會解開後請網友不要再隨意轉貼。