〈北部〉染菌害逾140人腹瀉 烤鴨店勒令停業
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕頭份市於中秋連假前與連假期間，陸續發生食物中毒事件，目前已超過一百四十人通報，人數陸續增加中。除收容病人的醫院檢驗患者排泄物發現含有沙門氏桿菌，縣衛生局獲報後追查到源頭疑似為一家烤鴨攤商，十二、十三日兩度上門，十三日採樣後，初步化驗結果昨天出爐，發現烤鴨含沙門氏桿菌，而砧板上則驗出仙人掌桿菌，目前已勒令業者停業，並處六萬元罰鍰。
烤鴨及砧板均驗出致病細菌
縣府衛生局表示，之前一直未接到民眾通報，直到十二日才接獲醫院通報，疑似發生群聚食物中毒，當天下午就派員前往店家查緝，但因店家是早市營業，抵達時店家已經打烊，當時聯絡店家也無人回應。衛生局於十三日上午九點再度到場檢驗，帶回烤鴨以及菜刀、砧板、抹布等用具檢驗。
衛生局表示，當天便通報衛福部將採樣交由檢驗公司化驗，衛生局一直在追蹤檢驗結果，直到昨天才接到檢驗室口頭報告檢驗結果，初步確認肉品含沙門氏菌、砧板等用具含仙人掌菌。
衛生局表示，因十二日下午才接到醫院通報，之後於連假期間並未接獲任何相關訊息，直到十八日晚間網路社團討論熱烈，衛生局在討論串留下通報電話後，十九日上午開始有民眾打電話反映疑似食物中毒，人數陸續增加中。
至於有民眾質疑為何當時未直接要求業者停業，衛生局表示在檢驗報告出爐前無法確認污染源是烤鴨業者，但烤鴨業者在十八日晚間發現網路有許多人反映類似狀況後，在勒令停業前已先自主停業。
衛生局表示，沙門氏菌是常見食因性細菌，也是常見食物中毒來源，潛伏期為六至四十八小時，主要症狀為下痢、腹痛、寒顫、發燒、噁心、嘔吐，症狀大約三天後會好轉。
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標題：〈北部〉染菌害逾140人腹瀉 烤鴨店勒令停業
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