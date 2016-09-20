〈北部〉回收有害集塵袋 戴奧辛超標57倍
2016-09-20
〔記者王冠仁、廖雪茹／綜合報導〕製造空污設備集塵袋的「小松環保有限公司」，回收有害環境的集塵袋轉賣，大賺黑心錢。警方追查發現位於新竹縣新埔鎮的廠區堆放九十包太空包放滿含有害物質的集塵袋，還有龐大數量廢集塵袋草率掩埋在後方山坡，土壤被檢驗出超標五十七倍的戴奧辛。
大賺黑心錢 轉賣、亂掩埋
警方調查，小松環保有限公司在未取得合法許可下，十一年前開始以每條三十至四十元的價格回收合作客戶產出的有害集塵袋；若堪用就清洗後轉賣，不堪用則以每噸三千五百到四千五百元交由無牌照的環保公司，混入一般事業廢棄物送至焚化爐，牟取不法利益至少近千萬。
保七總隊第三大隊接獲檢舉，經布線蒐證，會同環保人員前往小松新埔廠查緝，發現廠區內放置九十包太空包，裝滿廢集塵袋，任由風吹、日曬及雨淋，毫無防護措施。環保人員檢測土壤，發現戴奧辛超標五十七倍。
警方還在廠區後方山坡發現大量掩埋的廢集塵袋，其中不少散出的塵灰滲透至旁邊溪流，嚴重影響水源生態，依違反廢棄物清理法罪嫌將全案送辦。
此外，魏姓男子被指控，近三年來涉嫌陸續在新竹縣新豐鄉中崙村、瑞興村，假借砂石場的名義，亂倒事業廢棄物，中崙段更被掩埋有害的集塵灰，案經環保警察移送後，已被檢方起訴，縣府限期八月底前清除完畢，但魏男置之不理。環保局表示，將請法官從重量刑，遏阻歪風。
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