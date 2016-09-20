〈北部〉吹製玻璃 小英肯定傳產創新

2016-09-20

〔記者洪美秀／竹市報導〕總統蔡英文昨天到新竹市參訪傳統產業春池玻璃，體驗吹製玻璃杯。她說，春池玻璃就是新政府新南向政策最好的代表產業，政府一定會給予相關產業適合的環境和幫助，讓台灣產業立足台灣，展望全球。

蔡英文昨天第一次體驗吹製玻璃，在國寶級師傅協助下，將高溫中的玻璃熔塊吹成形後，再利用器具切斷，接著塑形，最後完成一個玻璃杯。

蔡英文說，從事玻璃產業要耐得住高溫，看到師傅的堅持和業者的努力，她看到台灣傳產的希望，只要創新、秉持熱誠，不管哪種產業都能發光發熱。

春池玻璃跨足工業原料、科技建材、文化藝術與觀光工廠，每年回收並處理超過十萬噸廢棄玻璃，占台灣的五成到七成，透過不斷的循環使用，將廢玻璃變成永續材料；春池玻璃並以發泡玻璃製成隔音磚，具有隔音與隔熱效果，這項新科技建材獲美國專利，讓蔡英文驚豔。

蔡英文說，很開心看到台灣的傳統產業有創新的經營模式，尤其兼顧環保，運用回收資源創新，這份努力讓人感動，與政府推動的綠色循環經濟相呼應，配合全球節能減碳趨勢，更是政府未來發展重點。

蔡英文對於玻璃傳統產業能突破困境，結合高科技和文化，找到出路，予以肯定，她鼓勵台灣中小企業，不管何種產業，只要能創新，就能找到出路，成為台灣之光。