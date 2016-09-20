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〈北部〉隆恩圳串連公園 打造親水綠廊帶

2016-09-20

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市政府將改造有三百年歷史的隆恩圳，串連公園成為親水綠廊帶。總統蔡英文昨天前往視察，允諾支持，她說，相信在中央行政與立法團隊的支持下，一定能讓古城再造奇蹟。

將向營建署爭取五千多萬經費

由宜蘭田中央聯合建築事務所團隊規劃的隆恩圳改造計畫，已完成期中報告，預計十月完成期末報告，將由市府工務處向營建署爭取五千多萬元經費推動，如果順利，明年發包施工後，後年的年初就可完成。

田中央團隊強調，長一公里、寬四公尺的隆恩圳，會保留三民公園綠廊帶的櫻花和老樹，也會利用平台及截點，創造「水圳教室」，並結合中央公園的草與沙，讓隆恩圳一直延伸到護城河，成為貫穿城市、親近市民的森活水圳。

小英允諾支持 讓古城再造奇蹟

蔡英文說，市府團隊施政以「貼心」出發，讓市民很有感。她對這座古城有期待，相信這座城市一定會不一樣，並允諾會支持這項計畫，帶回去交給行政團隊，也希望獲得立法院民進黨黨團總召柯建銘支持。

市長林智堅說，有三百年歷史的隆恩圳，與三民公園綠廊帶、中央公園是連成一氣的，在中央公園經改造獲市民認同後，他接著要把一公里長的隆恩圳打造成城市的綠帶，連接經國綠園道，增加綠蔭面積，讓市民們享受城市的森呼吸！

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  • 總統蔡英文聽取隆恩圳計畫簡報，對這條三百年歷史的水圳改造充滿期待，也相信林智堅市府團隊的用心和努力。 （記者洪美秀攝）

    總統蔡英文聽取隆恩圳計畫簡報，對這條三百年歷史的水圳改造充滿期待，也相信林智堅市府團隊的用心和努力。 （記者洪美秀攝）

  • 總統蔡英文聽取隆恩圳計畫簡報，對這條三百年歷史的水圳改造充滿期待，也相信林智堅市府團隊的用心和努力。 （記者洪美秀攝）

    總統蔡英文聽取隆恩圳計畫簡報，對這條三百年歷史的水圳改造充滿期待，也相信林智堅市府團隊的用心和努力。 （記者洪美秀攝）

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