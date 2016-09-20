〈北部〉湖口客庄南進交流 與馬國新堯灣結盟

2016-09-20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國立交通大學客家文化學院、新竹縣大窩口促進會，在客委會南進計畫補助下，前往馬來西亞砂拉越也是講客家話的新堯灣老街交流，並由湖口老街的村長羅美搖與新堯灣的社區領袖黎世雄締結成為「姊妹老街」，雙方未來將在社區營造、學術交流與客語音樂等方面更加緊密互動，推展台灣客庄活化的經驗。

湖鏡村長分享社造經驗

客委會南進計畫交流團由客家文史工作者彭振雄擔任團長，偕同顧問、交大副教授羅烈師與團員十餘人，十五日前往馬來西亞砂拉越的新堯灣，參與當地嘉年華、植樹等活動，十七日並在砂拉越州議員Miro與研究老街六年的羅烈師見證下，簽訂兩地客庄文化合作備忘錄。湖口鄉湖鏡村長羅美搖分享湖口老街社區發展經驗；團員李嘉元協助全程影像記錄。

大窩口促進會執行長羅美搖表示，新堯灣老街九成以上居民講客家話，老街雖僅四十餘戶，卻保留相當多文化元素，和湖口老街一樣，由於新闢道路轉移發展核心等因素而沒落。

參與嘉年華 交流客家歌

新堯灣老街嘉年華活動吸引許多外國人湧入，觀賞舞獅等傳統技藝表演，台灣交流團也帶來經典的客家流行歌曲「客家世界」，並由客家歌手徐世慧與陳瑋儒熱力接唱，炒熱氣氛。

副團長黃信洋表示，利用客家流行音樂作為交流的介面，讓在地客家華人有所共鳴，是最迅速且直接的方式，未來也計畫能做更全面的交流，包含客家音樂、文學、美食及各地客屬相關聯誼會等，希望透過經驗的相互分享，讓客家議題受到關注。

交流團表示，新堯灣聚落在一百六十多年前曾是砂拉越王朝的統治中心，歷經兩場歷史戰爭，遭摧殘殆盡，如今在客家華人的推動下，成為孕育客家文化的溫床；羅烈師六年前開始深入新堯灣進行客家研究，並為這次老街交流牽線。