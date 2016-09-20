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〈北部〉湖口客庄南進交流 與馬國新堯灣結盟

2016-09-20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國立交通大學客家文化學院、新竹縣大窩口促進會，在客委會南進計畫補助下，前往馬來西亞砂拉越也是講客家話的新堯灣老街交流，並由湖口老街的村長羅美搖與新堯灣的社區領袖黎世雄締結成為「姊妹老街」，雙方未來將在社區營造、學術交流與客語音樂等方面更加緊密互動，推展台灣客庄活化的經驗。

湖鏡村長分享社造經驗

客委會南進計畫交流團由客家文史工作者彭振雄擔任團長，偕同顧問、交大副教授羅烈師與團員十餘人，十五日前往馬來西亞砂拉越的新堯灣，參與當地嘉年華、植樹等活動，十七日並在砂拉越州議員Miro與研究老街六年的羅烈師見證下，簽訂兩地客庄文化合作備忘錄。湖口鄉湖鏡村長羅美搖分享湖口老街社區發展經驗；團員李嘉元協助全程影像記錄。

大窩口促進會執行長羅美搖表示，新堯灣老街九成以上居民講客家話，老街雖僅四十餘戶，卻保留相當多文化元素，和湖口老街一樣，由於新闢道路轉移發展核心等因素而沒落。

參與嘉年華 交流客家歌

新堯灣老街嘉年華活動吸引許多外國人湧入，觀賞舞獅等傳統技藝表演，台灣交流團也帶來經典的客家流行歌曲「客家世界」，並由客家歌手徐世慧與陳瑋儒熱力接唱，炒熱氣氛。

副團長黃信洋表示，利用客家流行音樂作為交流的介面，讓在地客家華人有所共鳴，是最迅速且直接的方式，未來也計畫能做更全面的交流，包含客家音樂、文學、美食及各地客屬相關聯誼會等，希望透過經驗的相互分享，讓客家議題受到關注。

交流團表示，新堯灣聚落在一百六十多年前曾是砂拉越王朝的統治中心，歷經兩場歷史戰爭，遭摧殘殆盡，如今在客家華人的推動下，成為孕育客家文化的溫床；羅烈師六年前開始深入新堯灣進行客家研究，並為這次老街交流牽線。

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  • 客委會南進交流團，十七日由湖口老街村長羅美搖與新堯灣老街社區領袖黎世雄簽訂文化交流備忘錄。（李嘉元提供）

    客委會南進交流團，十七日由湖口老街村長羅美搖與新堯灣老街社區領袖黎世雄簽訂文化交流備忘錄。（李嘉元提供）

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