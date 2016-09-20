〈北部〉湖口客庄南進交流 與馬國新堯灣結盟
〔記者廖雪茹／新竹報導〕國立交通大學客家文化學院、新竹縣大窩口促進會，在客委會南進計畫補助下，前往馬來西亞砂拉越也是講客家話的新堯灣老街交流，並由湖口老街的村長羅美搖與新堯灣的社區領袖黎世雄締結成為「姊妹老街」，雙方未來將在社區營造、學術交流與客語音樂等方面更加緊密互動，推展台灣客庄活化的經驗。
湖鏡村長分享社造經驗
客委會南進計畫交流團由客家文史工作者彭振雄擔任團長，偕同顧問、交大副教授羅烈師與團員十餘人，十五日前往馬來西亞砂拉越的新堯灣，參與當地嘉年華、植樹等活動，十七日並在砂拉越州議員Miro與研究老街六年的羅烈師見證下，簽訂兩地客庄文化合作備忘錄。湖口鄉湖鏡村長羅美搖分享湖口老街社區發展經驗；團員李嘉元協助全程影像記錄。
大窩口促進會執行長羅美搖表示，新堯灣老街九成以上居民講客家話，老街雖僅四十餘戶，卻保留相當多文化元素，和湖口老街一樣，由於新闢道路轉移發展核心等因素而沒落。
參與嘉年華 交流客家歌
新堯灣老街嘉年華活動吸引許多外國人湧入，觀賞舞獅等傳統技藝表演，台灣交流團也帶來經典的客家流行歌曲「客家世界」，並由客家歌手徐世慧與陳瑋儒熱力接唱，炒熱氣氛。
副團長黃信洋表示，利用客家流行音樂作為交流的介面，讓在地客家華人有所共鳴，是最迅速且直接的方式，未來也計畫能做更全面的交流，包含客家音樂、文學、美食及各地客屬相關聯誼會等，希望透過經驗的相互分享，讓客家議題受到關注。
交流團表示，新堯灣聚落在一百六十多年前曾是砂拉越王朝的統治中心，歷經兩場歷史戰爭，遭摧殘殆盡，如今在客家華人的推動下，成為孕育客家文化的溫床；羅烈師六年前開始深入新堯灣進行客家研究，並為這次老街交流牽線。
看更多！請加入自由時報粉絲團
專案管理顧問 中興工程獲得優先議價權總金額高達九八二億元的桃園綠線捷運工程，專案管理顧問（ＰＣＭ）公開評選由「中興工程顧問、亞新工程顧問」團…
- 兆豐案扯到爆 向美烏龍申報多40億美元
- 美爆炸案阿富汗裔嫌犯 與警方交火被捕
- 下月時薪漲至126元 元旦133元
- 少子化怪象 偏校「借學生」避減班
- 周興哲獻聲 鼓舞聽損兒
- 警下班當賊 夥同毒友偷藝品
- 敘宣布停火結束 阿勒坡遭猛攻
- 台灣8月人民幣存款餘額止跌
- 終結16年張榮味時代！ 台北農產總座請辭轉任北市府
- 藍8縣市長集體赴中 國台辦一手策畫
- 紐約爆炸嫌犯與警駁火 警匪3傷
- 警和單親媽通姦 妻原諒不起訴
- 防杜借學生 澎湖、苗栗優先查減班臨界點學校
- 上班一族9月徵文─職場婦女甘苦談
- 雄影打親情牌 張翰變身暴力「老子」
- 鋒哥雕像差很大 網友集資要再造
- 大巨蛋主仲又惹議 李復甸曾彈劾柯
- 泛太平洋女網賽》 大雨攪局 雙詹首戰順延
- 日裁定蘋果補稅1.18億美元
- 敘停火協議到期 難民高峰會登場
- 老爹昨未先發 全為對付金鶯
- Note7危機處理 學者、3C達人肯定
- 自由廣場》林全好大的官威！
- 國民黨取得黨產會預算排審權 綠委籲迴避
- 自由廣場》敬致洪慈庸委員的公開信
- 陳雅琳跳槽壹電視 削凱子事件沾汙點
- 陳雅琳跳槽壹電視 傳年薪500萬 斷開三立
- 股匯雙漲 台幣升2.39角
- 光子源設施啟用 總統稱台灣之光
- 台版鋼鐵人 3D列印電動義肢
- 阿帕契姊閉關1年半 .悄悄復出時尚圈
- 誦經400次要240萬 法師收不到錢告阿婆
- 狂毆醫師 判刑3月、需保護管束
- 兒一睡不醒 母心急擲筊也昏迷
- 《使徒行者》邀張家輝古天樂鬥智
- 洋基遭紅襪橫掃 季後賽愈來愈遠
- 消費者相信三星的誠意／預約換機踴躍 首日突破兩成五
- 《皇后》搖滾台北Hot翻天 跟歌迷玩自拍
- 大學考招連動 家長盼高三學滿再考
- 吳宗憲回嗆金鐘評審沒常識
標題：〈北部〉湖口客庄南進交流 與馬國新堯灣結盟
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email