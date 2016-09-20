| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
紐約爆炸嫌犯與警駁火 警匪3傷
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉控洋師渾身酒味 他稱糖尿病味道

2016-09-20

被告有「嗅幻覺」 獲無罪

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市蔡姓男子去補習英語，跟澳洲籍教師比爾起爭執被趕出教室，他在網路指比爾「每次上課都渾身酒味偶爾加菸味」，比爾提起告訴，宣稱他身上的味道，是罹患糖尿病所散發的味道，不過，法院卻發現他每天都喝酒，蔡男也提出他是「嗅幻覺」的診斷證明，台中高分院認為蔡男是捍衛自己權益，發表的言論也有根據，判決他無罪確定。

判決書指出，蔡男於去年2月12日下午去補習英語，與澳洲籍英語教師比爾（化名）起爭執，蔡男被趕出教室，翌日在PPT（批踢踢實業坊）上，撰文指比爾「每次上課都渾身酒味偶爾加菸味」，被比爾控告妨害名譽。

蔡男辯稱，他只說「聞到酒味」，屬於言論自由範圍，且他罹患「嗅幻覺」，嗅覺功能部分喪失，每人的嗅覺不同，另有一名學員也聞到酒味，一名補習班員工聞到菸味，他沒有誹謗之意。

比爾否認上課前喝酒，他解釋說，他罹患糖尿病，身體代謝血糖時，聞起來會有酒味。

台中高分院認為，蔡男罹患「嗅幻覺」，沒有誹謗犯意，另有學員作證，也曾聞到比爾身上有酒味，法官認為「聞到酒味」之說並非沒有根據，判決蔡男無罪。

醫界：多數無特殊氣味

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中國醫藥大學附設醫院新陳代謝科醫師黃國欽指出，多數糖尿病患者並不會出現特殊氣味，但第1型糖尿病患者若血糖控制不佳，造成酮酸中毒時，患者口腔就可能出現異味，每個人對味道的感受與形容不盡相同，醫界普遍常見的共識是以「爛水果的味道」來形容該異味。

☆飲酒過量，有害健康☆

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
跨國收養 楊小妹要去瑞典了

瑞典籍艾德曼夫婦（Adelman）跨國收養由彰化縣長魏明谷監護的六歲小女童楊小妹（化名），他們要帶小妹妹回瑞典，昨天在縣長公館舉行歡送會，和…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧客家油雞
什錦海鮮燴飯
認識台灣虱目魚
水果攝取小知識
轉寄

標題：〈中部〉控洋師渾身酒味 他稱糖尿病味道


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.