〈中部〉控洋師渾身酒味 他稱糖尿病味道
2016-09-20
被告有「嗅幻覺」 獲無罪
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市蔡姓男子去補習英語，跟澳洲籍教師比爾起爭執被趕出教室，他在網路指比爾「每次上課都渾身酒味偶爾加菸味」，比爾提起告訴，宣稱他身上的味道，是罹患糖尿病所散發的味道，不過，法院卻發現他每天都喝酒，蔡男也提出他是「嗅幻覺」的診斷證明，台中高分院認為蔡男是捍衛自己權益，發表的言論也有根據，判決他無罪確定。
判決書指出，蔡男於去年2月12日下午去補習英語，與澳洲籍英語教師比爾（化名）起爭執，蔡男被趕出教室，翌日在PPT（批踢踢實業坊）上，撰文指比爾「每次上課都渾身酒味偶爾加菸味」，被比爾控告妨害名譽。
蔡男辯稱，他只說「聞到酒味」，屬於言論自由範圍，且他罹患「嗅幻覺」，嗅覺功能部分喪失，每人的嗅覺不同，另有一名學員也聞到酒味，一名補習班員工聞到菸味，他沒有誹謗之意。
比爾否認上課前喝酒，他解釋說，他罹患糖尿病，身體代謝血糖時，聞起來會有酒味。
台中高分院認為，蔡男罹患「嗅幻覺」，沒有誹謗犯意，另有學員作證，也曾聞到比爾身上有酒味，法官認為「聞到酒味」之說並非沒有根據，判決蔡男無罪。
醫界：多數無特殊氣味
〔記者蘇孟娟／台中報導〕中國醫藥大學附設醫院新陳代謝科醫師黃國欽指出，多數糖尿病患者並不會出現特殊氣味，但第1型糖尿病患者若血糖控制不佳，造成酮酸中毒時，患者口腔就可能出現異味，每個人對味道的感受與形容不盡相同，醫界普遍常見的共識是以「爛水果的味道」來形容該異味。
☆飲酒過量，有害健康☆
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