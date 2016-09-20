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紐約爆炸嫌犯與警駁火 警匪3傷
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉逼車害人撞死 殺人罪起訴

2016-09-20

〔記者陳冠備／彰化報導〕惡劣駕駛逆向還耍流氓逼車，真是害人不淺！彰化縣田尾鄉在上月17日發生一起追車導致的致命車禍，男子吳國祥逆向駕駛買早餐，差點與迎面而來的黃姓騎士相撞，黃男脫口罵「幹」，引起吳男不滿，竟一路尾隨逼車與惡意擦撞，導致黃男撞到電線桿傷重身亡。吳男起初謊稱是車禍，經檢警調閱監視器畫面才坦承開車撞人，彰化檢方偵辦之後，昨天依殺人罪嫌將吳男提起公訴。

惡劣！ 還謊稱車禍

檢警調查發現，8月17日早上7點多，黃姓男子（43歲）從田尾鄉光復路買完早餐，準備騎機車離開，此時男子吳國祥（38歲）駕駛黑色轎車逆向而來，2人差點相撞，黃男語氣不滿，指責吳男會不會開車啊，並罵聲「幹」！之後騎車離開，吳男聽見之後相當不爽，竟然將車輛回轉，並從後方追逐黃男。

吳男一路追逐黃男，還不斷用車身逼車，最後高速撞擊黃男機車，導致黃男失控，撞向三豐路上的電線桿。送醫時發現其四肢骨折、顱骨骨折、顱內出血，最後傷重不治。

檢方調查之後，認為吳男明知駕車高速撞擊行駛中之機車，將使機車騎士摔倒後死亡，竟仍基於不確定殺人之犯意，沿路追逐、撞擊被害人，因此以殺人罪嫌將他起訴。

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  • 吳姓男子（右三）逼車致人於死，被依殺人罪起訴。 （資料照，記者陳冠備攝）

    吳姓男子（右三）逼車致人於死，被依殺人罪起訴。 （資料照，記者陳冠備攝）

  • 吳姓男子逼車致人於死，畫面曝光。 （資料照，記者陳冠備翻攝）

    吳姓男子逼車致人於死，畫面曝光。 （資料照，記者陳冠備翻攝）

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