〈中部〉〈姦情曝光〉情濃人夫送房 情逝告小三吐還

2016-09-20

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓女子與已婚之夫李姓男子有染，李男買1間公寓，登記在林女名下當金屋藏嬌之處，姦情被元配發現後，她不僅因破壞別人家庭，要賠償元配20萬元，還被李男控告需吐還公寓，台中高分院二審判決，林女要賠償李男63萬餘元，偷情時濃情蜜意，分手時恩斷義絕、錙銖必較，情已逝，錢也沒了，小三虧大了。

判決書指出，林女於2010年9月與李男交往，2012年11月間，元配從李男的電腦中，見到林女寫的電子郵件而得知姦情。台中地院判決林女賠償20萬元給元配，不過，林女於2012年11月間，與李男簽訂協議書，約定她要把公寓過戶給李男，李男於2013年9月辦理過戶時，發現公寓在2013年3月被林女以95萬元賣掉，李男提起訴訟。

台中高分院二審認為，以協議內容來看，林女是把公寓「贈與」李男，不過，林女已支付貸款53萬元，這部分必須扣掉，判決林女要賠償李男63萬餘元，全案確定不能上訴。