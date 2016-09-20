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〈中部〉抓姦要錢太猴急 夫妨害自由起訴

2016-09-20

妻、小王簽236萬本票

〔記者楊政郡／台中報導〕蘇姓男子在去年8月抓到朱姓妻子與「小王」幽會通姦，當場要求朱婦簽下36萬元本票，「小王」邱男簽下200萬元本票，翌日蘇男涉嫌教唆徐、涂、白等3人，半路攔截強迫邱、朱2人處理債務，否則不讓2人離去，檢方於昨天將蘇、徐、涂、白等4人依妨害自由罪嫌起訴。

起訴書指出，蘇男與朱婦是夫妻，朱婦在去年4月離家出走，認識了邱男，2人在台中市西屯區租屋，以每週一次的頻率發生性行為（妨害家庭已起訴，另案審理中），蘇男在同年8月間在2人租住處捉姦在床，當場要求邱男簽下200萬元本票，朱婦簽下36萬元本票。

不料，翌日在台中市西屯區，徐、涂、白等3人分駕2部小客車，一前一後包抄邱男的小客車，控制邱男以及朱婦的行動，白某下車後拍打邱男車窗，揚言「今天這件事沒有處理好，你不要想離開」，隨即出示上述本票，妨害邱、朱等人行動約半小時，警方獲報處理查知上情。

隔天就逼債 4人被訴

蘇男坦承有把邱、朱簽本票的事告知徐某等3人，也告知邱男沒誠意，但是沒要3人去攔路。

檢方認為，如果不是蘇男把本票交給白嫌等人，他們豈會於翌日持本票攔路要錢，被告蘇男教唆明確，徐、涂、白等3人依妨害自由罪嫌起訴，蘇男則依教唆犯起訴。

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