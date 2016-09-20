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〈中部〉買29元早餐 興大生早起搶購

2016-09-20

〔記者蘇孟娟／台中報導〕廿九元能買到什麼早餐？頂多一個三明治加豆漿！中興大學學生這學期起只花廿九元，就有機會吃到引進興大自產食材製作的有肉有蛋的日式、英式及西式幸福早餐，還能配興大惠蓀咖啡，CP值破表，學生激推，興大學生限定的早餐每日限量五十份，八點開賣，有人清早六點不到就來排隊搶幸福的滋味。

興大校長薛富盛指出，這學期起獲校友捐款，協助學生吃有料且營養的早餐，特別引進校內自產自銷的優質農產品，包含興大牛奶、興大米、興大醬油，製作興大幸福早餐。

早餐含鮪魚飯糰、唐揚雞、烤鯖魚、玉子燒、味噌湯的日式早餐，或有蔬果沙拉、燉煮蘑菇、英式滑蛋、火腿、香腸、裸麥麵包的英式早餐，另有蔬菜沙拉、美式薯餅、奶油麵包、滑蛋、火腿的西式早餐款，三款早餐每週輪流供應。飲料可選興大知名的惠蓀咖啡或紅茶，特定節日還供應興大牛奶。

興大廿九元幸福早餐，憑學生證認證，每日上午七點四十五分開始發放號碼牌，學生瘋傳，每天號碼牌在七點多就額滿。

連續三天排第一體驗的土木系莊祐仁多六點十分就來排隊，第一次看到豐富菜色時，簡直不敢置信。昨日提早清晨五點五十分到場排隊搶到頭香的呂映霆也說，以往早餐平均要花五十元左右，但也頂多只能吃蛋餅、豆漿等，只花廿九元什麼都能吃到，果真是「早起的鳥兒有蟲吃」。

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  • 中興大學推廿九元超值幸福早餐，引進興大自產食材，ＣＰ值破表，學生激推。（記者蘇孟娟攝）

    中興大學推廿九元超值幸福早餐，引進興大自產食材，ＣＰ值破表，學生激推。（記者蘇孟娟攝）

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