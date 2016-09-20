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〈中部〉員工發電健身 4週後肩部變健康

2016-09-20

弘光與寧茂產學合作案

〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科技大學工學院與生產發電滑步機的寧茂公司產學合作，透過測量二十二名員工使用發電滑步機四週後肩部微循環血流量與肌氧量的變化，發現五成員工右肩及左肩平均微循環血流量有進步，六成肌氧量有進步，顯示肩部健康程度獲得提升，且發電量總共達八．八度，參與員工開心地說：「賺健康也賺電力！」

弘光環安系副教授賈台寶、生醫工程系助理教授鮑建國表示，與台中工業區生產高效率發電滑步機的寧茂公司產學合作，希望建立可行的職場健康促進模式提供業界參考，來提升職場健康風氣。

22人每天運動20分鐘

此產學合作案邀請寧茂公司二十二名員工，使用可設定阻力的發電滑步機，在每天休息時間或下班後運動二十分鐘，達到國民健康署建議的每週中強度運動量八十分鐘，四週後，利用兩學者一起研發、今年甫獲得專利的「人體微循環評估系統」，測量員工肩部微循環血流量與肌氧量的變化。

賈台寶指出，員工健康促進的評估結果發現，完成基本運動量四週後平均體重雖未改變，但五成員工右肩及左肩平均微循環血流量有進步，六成肩部肌氧量也有進步，顯示肩部健康程度獲得提升，也就是說，每天運動二十分鐘四週後已有可觀的健康促進成效。

受測員工李璟秉說，因為參加此合作案，天天督促自己利用中午休息或下班之後運動，四週後體力明顯增加，比較不覺得累，還能幫公司發電，「賺健康也賺電力！」另一名員工陳婉屏則說，「二十分鐘的運動不僅讓上班精神更好，也讓工作效率提升。」

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  • 透過可設定阻力的發電健身器材，讓員工賺健康也賺電力。 （記者張軒哲攝）

    透過可設定阻力的發電健身器材，讓員工賺健康也賺電力。 （記者張軒哲攝）

  • 弘光科大與寧茂公司為預防工作產生的肩頸疾病，透過可設定阻力的發電滑步機，讓員工每天騎20分鐘。（記者張軒哲攝）

    弘光科大與寧茂公司為預防工作產生的肩頸疾病，透過可設定阻力的發電滑步機，讓員工每天騎20分鐘。（記者張軒哲攝）

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