| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
紐約爆炸嫌犯與警駁火 警匪3傷
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉風掃梨山蘋果 加工降低損失

2016-09-20

〔記者歐素美／台中報導〕莫蘭蒂颱風造成大梨山地區即將採收的蘋果嚴重落果，農業局昨會同農糧署等到場會勘，市議員謝志忠要求農業局協助農友將可用的落果加工乾燥成蘋果乾，農業局表示，已媒合沙鹿區果菜運銷合作社協助農友加工，以減少損失。

包括福壽山農場及梨山的大梨山地區，盛產青蘋果、五爪蘋果及蜜蘋果，蘋果已接近成熟可採收，但莫蘭蒂颱風橫掃，蘋果園落果達六至七成，農友看到滿地落果，欲哭無淚。

福壽山農場的水梨及蘋果也受創，損失各約三千五百台斤及一萬一千台斤。副場長楊正南表示，水果損失約一百萬元，但最慘的是兩個颱風相繼來襲，造成農場約一週的住房遭到退房，損失才慘重。

謝志忠昨隨農業局到梨山會勘，農業局作業生產科長陳英琮指出，梨山地區果樹受損面積約五公頃，落果率達廿五％，符合「農業天然災害救助辦法」，但農友多數在年初寒害時即已領取補助，無法再請領。

謝志忠要求農業局協助農友將落果加工，製成果乾等加工品，減少損失；和平區代表會副主席羅進玉也指出，落果很多都是已接近成熟的蘋果，希望政府能收購製成蘋果乾或蘋果醋，減少農民損失，並補助受風面較嚴重的地區農友購置防風網，防範下次風災來襲，將損失降到最低。

廣告
  • 市議員謝志忠與農友大口啃食蘋果落果，證明落果都還可以食用，希望農業局協助加工，減少損失。（農友提供）

    市議員謝志忠與農友大口啃食蘋果落果，證明落果都還可以食用，希望農業局協助加工，減少損失。（農友提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
跨國收養 楊小妹要去瑞典了

瑞典籍艾德曼夫婦（Adelman）跨國收養由彰化縣長魏明谷監護的六歲小女童楊小妹（化名），他們要帶小妹妹回瑞典，昨天在縣長公館舉行歡送會，和…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧客家油雞
什錦海鮮燴飯
認識台灣虱目魚
水果攝取小知識
轉寄

標題：〈中部〉風掃梨山蘋果 加工降低損失


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.