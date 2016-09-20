〈中部〉風掃梨山蘋果 加工降低損失
2016-09-20
〔記者歐素美／台中報導〕莫蘭蒂颱風造成大梨山地區即將採收的蘋果嚴重落果，農業局昨會同農糧署等到場會勘，市議員謝志忠要求農業局協助農友將可用的落果加工乾燥成蘋果乾，農業局表示，已媒合沙鹿區果菜運銷合作社協助農友加工，以減少損失。
包括福壽山農場及梨山的大梨山地區，盛產青蘋果、五爪蘋果及蜜蘋果，蘋果已接近成熟可採收，但莫蘭蒂颱風橫掃，蘋果園落果達六至七成，農友看到滿地落果，欲哭無淚。
福壽山農場的水梨及蘋果也受創，損失各約三千五百台斤及一萬一千台斤。副場長楊正南表示，水果損失約一百萬元，但最慘的是兩個颱風相繼來襲，造成農場約一週的住房遭到退房，損失才慘重。
謝志忠昨隨農業局到梨山會勘，農業局作業生產科長陳英琮指出，梨山地區果樹受損面積約五公頃，落果率達廿五％，符合「農業天然災害救助辦法」，但農友多數在年初寒害時即已領取補助，無法再請領。
謝志忠要求農業局協助農友將落果加工，製成果乾等加工品，減少損失；和平區代表會副主席羅進玉也指出，落果很多都是已接近成熟的蘋果，希望政府能收購製成蘋果乾或蘋果醋，減少農民損失，並補助受風面較嚴重的地區農友購置防風網，防範下次風災來襲，將損失降到最低。
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