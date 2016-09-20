〈中部〉與建商訴訟未決 地主阻天然氣埋管

2016-09-20

建商：現有道路 依法可埋挖民生管線

〔記者陳建志／大肚報導〕大肚區一處建案申請天然氣公司埋設瓦斯管線，其中約卅公尺的現有道路，是該建商和劉姓地主共同持分的土地，昨天天然氣公司到場準備施工時，劉女出面反對，表示不滿當初建商對她提告的訴訟仍在進行中，要求停工協調；建商則認為該處屬現有道路，依法可進行民生管線埋挖，認為不該和訴訟案件混為一談。

大肚公所：所有權人糾紛 盼協調共識

大肚區公所公用建設課則說，該處確實屬現有巷道，依規定可進行天然氣、自來水等民生管路埋挖，不過因是土地共同持分所有權人糾紛，希望妥善協調取得共識以利工程順利進行。

該處位於大肚區榮華街廿二巷九弄的建案，已經完成交屋，但遲遲沒有完成天然氣管線埋設，天然氣公司在取得挖掘道路許可書後昨天到場開挖埋管，卻引起劉姓女地主不滿出面阻止，並驚動員警到場瞭解。

劉女表示，管線挖掘的路線約有卅公尺是她和建商共同持有的土地，不滿建商當初對她提出拆屋還地訴訟，至今訴訟仍在法院審理，主張雖然取得挖掘道路許可書，但上面有註明「若經私有土地有爭議應先停工協調，待協調有結果再復工」，要求暫時停工。

欣彰天然氣公司祁志華主任表示，因建商申請裝設天然氣，依程序向大肚區公所申請道路挖掘，獲得許可在七月五日到九月卅日進行挖掘，不清楚雙方爭議，會先針對沒爭議的部分施工，有爭議的路段將暫時不施工，等待雙方協調結果。

該建案蔡姓工地主任表示，當初蓋房子指定建築線時，榮華街廿二巷就認定是現有道路，依規定可進行民生管路挖掘，強調兩人共同持有的土地，公司佔九成劉女只佔一成，如今卻一再阻撓，認為訴訟部分由法院審理，兩者不該混為一談。