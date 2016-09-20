〈中部〉托育一條龍追加預算6億 議員質疑

2016-09-20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市議會教育文化委員會十九日審查教育局追加預算，教育局托育一條龍幼兒學前教育補助追加六億元，引起市議員質疑，指本預算只有十一億多元，追加預算卻達六億元，還跨到明年度預算，相當誇張，最後決議刪除一億二千萬，並且要到大會解釋追加預算為何如此高。

教育局長彭富源表示，一百零五年編列托育一條龍二至四歲學前教育補助十一億多元，是以一百零四年補助三．四萬名學齡前幼兒來計算，今年卻增加到四．八萬人，預算需要再增加六億元，由於學校是學期制，因此追加預算必須跨到明年一月，但議員認為追加預算至明年元月不妥，刪除一億二千萬元預算，並不會影響明年的發放，未來也將改採年度預算來編列。

市議會教育文化委員會昨天審查追加減預算，其中教育局針對托育一條龍幼兒學前教育補助預算編了追加六億元，遭到眾多市議員質疑，議員朱暖英、李中及顏莉敏都質疑本預算只有十一億多元，卻追加六億，超過一半，簡直是離譜。

李中表示，此一預算一百零五年就編列了十一億多元，但追加預算卻超過了一半，預算超過十五％就要說明，但教育局卻連說明都沒有，究竟執行成果如何，補助了多少小朋友也都未說明，預算送來就要市議會通過，而且其中還跨越到明年一月，令人無法接受。市議員王立任也贊同，建議預算應採年度預算來編列，從明年起就不可跨年度來編。