〈中部〉智慧機械機聯網 工研院捐贈
2016-09-20
〔記者蘇金鳳／台中報導〕工研院費時七年研發，投入約二億元經費完成的「智慧機械機聯網」（Virtual Multi-machine, VMX）平台，十九日在市長林佳龍見證下，舉行捐贈儀式，將免費捐贈給國內大專院校。
捐贈儀式昨日在市府舉行，現場約有近三十所大學校長及代表參加，由工研院長劉仲明代表捐贈，教育部技職司副司長王明源代表受贈，希望將VMX平台做為教育訓練及人才培育的整合平台。
「智慧機械機聯網」平台又稱「虛擬多機台」平台，由工研院費時七年研發，共投入約二億元經費完成；該平台整合各廠商精密機械設備所需的控制軟體，合作廠商包括SIEMENS、HEIDENHAIN、FANUC、MITSUBISHU ELECTRONIC、工業技術研究院等，使用者可透過該平台控制不同精密機械，如工具機、智慧手臂等。
林佳龍說，工研院是台灣最具有研發能量的機構，透過大學跟產業界合作，推動機械產業的成功，是一個很大的「引擎」，尤其此一平台，工研院有非常成熟的技術，透過產學研的合作，可以落實智慧機械之都在台中。
劉仲明指出，軟硬結合是全世界的趨勢，資訊技術的發展已成熟到一個程度，而大台中在智慧機械上已有非常好基礎，產學研共同來合作，就有機會打造一個國際級智慧機械的平台，並將人才及地區資源結合，讓台灣產業升級轉型。
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