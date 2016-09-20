〈中部〉全災型應變中心 台中市府首創奏功

2016-09-20

〔記者黃鐘山／台中報導〕莫蘭蒂、馬勒卡颱風中秋假期過境台灣，台中市政府率先全國建構「全災型應變中心」，打破各機關本位主義，改為功能分組模式，導入「作戰」觀念。市長林佳龍十九日在市政會議肯定整體運作順暢，並應進一步建構最適合中市的模式，提升災害防救能量。

消防局長蕭煥章十九日在市政會議針對市府因應兩個颱風的防救災作為進行專案報告時指出，「全災型應變中心」以功能性分組，包括計畫群組、緊急服務群組、人道服務群組、後勤群組、財政行政群組、工程處置群組，規劃建構智慧防災應變中心，並將各局處單位依屬性納入運作，而非以往由各主管機關依權責處理。

林佳龍說，市府進行應變中心的組織變革，將「作戰」觀念從各局處進行「功能性分組」，希望整合各局處的資源與力量、強化救災能量及應變效率，此次莫蘭蒂及馬勒卡颱風應變中心整體運作均為順暢，值得肯定。

林佳龍表示，此次應變中心製作卅套兵棋推演訓練教材，須落實用於後續教育訓練與推動，也可供中彰投苗區域治理平台參考。消防局並應持續研究規劃中市防救災體制及運作模式，配合研究成果進行調整，建構最適合的災害防救模式。

蕭局長也指出，莫蘭蒂襲台，造成金門、高雄樹木倒伏等災情慘重，市府立即發揮縣市間互助精神，透過中彰投苗區域治理平台，主動聯繫彰化縣及南投縣，調派可支援裝備器材及中彰投區域機具支援金門縣政府外，也於解除馬勒卡颱風陸上警報後，動員南下支援救災。