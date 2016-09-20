〈中部〉花博LOGO經費精打細算 巧思好讚

2016-09-20

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博總預算八十八億元，相較二○一○台北花博總經費一二二億元，足足少了卅四億元，十九日首度亮相的台中花博Logo也僅花費一○五萬元，不到當初台北的一半經費，卻獲得民眾高度肯定，可見市府精打細算，希望以最少經費創造最大效益的決心和作為。

台中花博Logo是由橘色花朵、藍色水流、綠色樹葉組合而成台灣，跳躍人形則象徵人與環境緊密互依的關係，創意獲得廣大網友好評；Slogan標語則提醒人們在忙碌的生活中，也要停下腳步，用心聆聽環境的聲音。

當初台北花博Logo設計競賽獎金十六萬元，加上視覺系統設計一九八萬元，共二一四萬元；台中花博形象識別系統設計總花費一○五萬元，但所發想的巧思，民眾紛紛稱讚非常有創意，尤其看出隱藏的人形後，更直呼驚奇。

市府表示，台北花博十四座展館均為臨時性建築，台中花博則先設定好展館的永續用途再進行規劃，展覽期間是「借用場地」的概念，每棟展館均發揮效用，所以總經費雖然比台北花博少卅四億元，卻留下更多永續利用的展館與建設。

此外，台北花博為興建臨時展館移走一一九三棵樹，其中一七○棵樹木死亡；台中花博則選擇與樹木共存，例如后里馬場森林園區保留珍貴老樹，配合在地林木環境設置「發現館」，落實Logo及Slogan核心價值，聆聽大地的聲音。