〈中部〉台中花博Logo秀台灣意象 融合展區特色

2016-09-20

Slogan為「聆聽花開的聲音」

〔記者黃鐘山／台中報導〕二○一八台中世界花卉博覽會Logo十九日公布，以台灣地形為底，融合綠色樹葉、藍色水流、橘色花朵呈現后里、豐原及外埔三展區特色，空白部分恰巧形成跳躍人形，象徵人與自然的永續共生；Slogan則為「聆聽花開的聲音」，提醒人用心聆聽土地傳達的訊息。

市府新聞局十九日於台灣大道市政大樓舉行台中花博識別系統發表會，市長林佳龍、設計團隊奧美集團大中華區副董事長莊淑芬、台中在地動畫導演陳旻昱、花博推動委員會委員、各區區長及立法委員何欣純、洪慈庸服務團隊共同參與，揭曉了台灣意象Logo標誌，以及Slogan標語「聆聽花開的聲音」。

林佳龍說，台中花博主題為「花現GNP」，這個「GNP」不再只是冰冷的國民生產毛額，而是有溫度的Green綠色、Nature自然及People人文。Logo中訴說了台中籌辦花博的波折與轉機，並呼應其核心價值，包括為保存后里馬場文化資產和石虎棲地，展區一分為三，分別由橘色花朵、綠色樹葉、藍色水流代表；其間以「圖地反轉」形式穿插人形，象徵以人為本核心價值，代表由人串起生產、生態、生活。

莊淑芬也說，現代人工作忙碌，生活豐富但是心靈被掏空，身忙心也盲；台中世界花博要邀人們一起反思人與自然的關係，藉由花朵的綻放，幫GNP重新定義。

花博Logo的動畫短片也在識別系統發表會上播映，影片中紙片人穿梭飛舞在花叢之中，最後倒臥在綠葉、花朵、水流之側，浮現台中花博Logo。製作人陳旻昱說，希望帶領民眾進到微觀世界，窺探花博豐富的元素，用謙卑的態度欣賞花博。

林佳龍指出，在公布識別系統之後，花博籌備已進入新的階段，期待藉此打造台中成為花園城市，提升市民生活品質。另一方面也代表台灣告訴世界，台灣的花果、農業、園藝發展的理念及特色，「透過台中花博，讓世界看見台灣」。