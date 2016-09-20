〈中部〉交通事故安心卡 遇事故「卡」安心

2016-09-20

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕今年全縣交通事故平均每月近一千二百件，以草屯、南投、埔里等大鄉鎮為多，縣警局使用寶可夢能量球圖案，以「懶人包」模式製作交通事故安心卡，警方上週已開始發給事故當事人，提醒兩造保障權益做法，拿到的民眾普遍反映「很受用」。

由南投縣警局製作的「交通事故安心卡」，因為以寶可夢遊戲中的能量球為圖案，整理的內容有如網路流行的「懶人包」，被員警稱為「寶可夢懶人包」，已陸續分發給縣內八個警察分局，其中草屯警分局上週三起就分送給交通事故當事人。

交通隊長鍾芳霖表示，今年一月到九月十九日共發生一萬七百多件車禍，平均一個月近一千二百件，很多人在事故發生後常不知如何維護自身權益，因此製作「安心卡」，用淺顯易懂的文字，告訴當事人在事故處理中、事故發生後應做什麼，以及相關資料申請的地點和時間。

草屯警分局交通組長林其堂也說，過去有多起交通事故的當事人，認為發生的是小擦撞，沒有什麼關係就先離開，結果被對方控告「肇事逃逸」，因此若發生無人受傷的交通事故時，雙方要做的三步驟，就是先豎立三角椎以提醒來車注意、打電話報警及等警員到場處理。