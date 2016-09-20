〈中部〉交通事故安心卡 遇事故「卡」安心
2016-09-20
〔記者陳鳳麗／草屯報導〕今年全縣交通事故平均每月近一千二百件，以草屯、南投、埔里等大鄉鎮為多，縣警局使用寶可夢能量球圖案，以「懶人包」模式製作交通事故安心卡，警方上週已開始發給事故當事人，提醒兩造保障權益做法，拿到的民眾普遍反映「很受用」。
由南投縣警局製作的「交通事故安心卡」，因為以寶可夢遊戲中的能量球為圖案，整理的內容有如網路流行的「懶人包」，被員警稱為「寶可夢懶人包」，已陸續分發給縣內八個警察分局，其中草屯警分局上週三起就分送給交通事故當事人。
交通隊長鍾芳霖表示，今年一月到九月十九日共發生一萬七百多件車禍，平均一個月近一千二百件，很多人在事故發生後常不知如何維護自身權益，因此製作「安心卡」，用淺顯易懂的文字，告訴當事人在事故處理中、事故發生後應做什麼，以及相關資料申請的地點和時間。
草屯警分局交通組長林其堂也說，過去有多起交通事故的當事人，認為發生的是小擦撞，沒有什麼關係就先離開，結果被對方控告「肇事逃逸」，因此若發生無人受傷的交通事故時，雙方要做的三步驟，就是先豎立三角椎以提醒來車注意、打電話報警及等警員到場處理。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
跨國收養 楊小妹要去瑞典了
瑞典籍艾德曼夫婦（Adelman）跨國收養由彰化縣長魏明谷監護的六歲小女童楊小妹（化名），他們要帶小妹妹回瑞典，昨天在縣長公館舉行歡送會，和…
網友回應
熱門新聞
- 兆豐案扯到爆 向美烏龍申報多40億美元
- 美爆炸案阿富汗裔嫌犯 與警方交火被捕
- 下月時薪漲至126元 元旦133元
- 少子化怪象 偏校「借學生」避減班
- 周興哲獻聲 鼓舞聽損兒
- 警下班當賊 夥同毒友偷藝品
- 敘宣布停火結束 阿勒坡遭猛攻
- 台灣8月人民幣存款餘額止跌
- 終結16年張榮味時代！ 台北農產總座請辭轉任北市府
- 藍8縣市長集體赴中 國台辦一手策畫
- 紐約爆炸嫌犯與警駁火 警匪3傷
- 警和單親媽通姦 妻原諒不起訴
- 防杜借學生 澎湖、苗栗優先查減班臨界點學校
- 上班一族9月徵文─職場婦女甘苦談
- 雄影打親情牌 張翰變身暴力「老子」
- 鋒哥雕像差很大 網友集資要再造
- 大巨蛋主仲又惹議 李復甸曾彈劾柯
- 泛太平洋女網賽》 大雨攪局 雙詹首戰順延
- 日裁定蘋果補稅1.18億美元
- 敘停火協議到期 難民高峰會登場
- 老爹昨未先發 全為對付金鶯
- Note7危機處理 學者、3C達人肯定
- 自由廣場》林全好大的官威！
- 國民黨取得黨產會預算排審權 綠委籲迴避
- 自由廣場》敬致洪慈庸委員的公開信
- 陳雅琳跳槽壹電視 削凱子事件沾汙點
- 陳雅琳跳槽壹電視 傳年薪500萬 斷開三立
- 股匯雙漲 台幣升2.39角
- 光子源設施啟用 總統稱台灣之光
- 台版鋼鐵人 3D列印電動義肢
- 阿帕契姊閉關1年半 .悄悄復出時尚圈
- 誦經400次要240萬 法師收不到錢告阿婆
- 狂毆醫師 判刑3月、需保護管束
- 兒一睡不醒 母心急擲筊也昏迷
- 《使徒行者》邀張家輝古天樂鬥智
- 洋基遭紅襪橫掃 季後賽愈來愈遠
- 消費者相信三星的誠意／預約換機踴躍 首日突破兩成五
- 《皇后》搖滾台北Hot翻天 跟歌迷玩自拍
- 大學考招連動 家長盼高三學滿再考
- 吳宗憲回嗆金鐘評審沒常識
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉交通事故安心卡 遇事故「卡」安心
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分