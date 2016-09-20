〈中部〉自殺防治 衛生所LINE組群
2016-09-20
〔記者張協昇／南投報導〕南投縣去年自殺率高居全國第三位，縣府衛生局最近到各鄉鎮市衛生所召開自殺防治守門員聯繫會報，並以衛生所為單位設「珍愛生命守門員」LINE組群，請村里長及村里幹事加入擔任守門員，一旦發現有自殺癥兆民眾，透過群組第一時間通報防治，盼能減少自殺案件發生。
縣內一0二年自殺標準化死亡率（每十萬人口死亡人數）居全國第一位，達十八．三%，一0三年雖降至第六位，但去年又升至十五．四％，居全國第三位，僅次於基隆市與宜蘭縣。衛生局指出，由於南投高齡化，自殺原因以老人久病厭世佔多數，又因農業縣農藥取得容易，自殺方式以喝農藥居多。
有鑑於此，衛生局最近到各鄉鎮市衛生所展開自殺防治守門員聯繫會報，邀請村里長及村里幹事與會，除加強宣導自殺防治觀念與技巧，也讓村里長及村里幹事一旦發現有自殺癥兆的民眾，立即透過「珍愛生命守員」LINE組群通報，盼能爭取防治時效，降低自殺率。
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