〈中部〉佑民醫院記憶門診 週三下午看診

2016-09-20

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣年齡老化全台第四高，失智症人數也在增加中，惟記憶力退化不一定就是失智，草屯鎮佑民醫院昨日以戳戳樂等有獎徵答，搭配醫師謝佳芸、林圻域介紹失智症，鼓勵民眾以同理心看待失智症患者。

佑民醫院神經內科醫師謝佳芸表示，老人家健忘有時只是老化，若經常記不住事情，且語言表達困難、時空概念喪失、情緒及行為改變、判斷力及警覺性變差…等十大徵兆，就要懷疑是失智症。謝佳芸說，若是因藥物中毒、營養不良、代謝性或內分泌病變等因素引起的失智症，可以根據該因素進行治療；若是退化性失智症，也有藥物可延緩退化的速度，另外也有非藥物方式治療。

佑民醫院將在週三下午開設記憶門診，負責門診的醫師林圻域說，該門診會限制掛號人數，以便讓醫師可以用較充裕的時間了解病人的狀況，並做出正確的診斷。