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〈中部〉跨國收養 楊小妹要去瑞典了

2016-09-20

〔記者張聰秋／彰化報導〕瑞典籍艾德曼夫婦（Adelman）跨國收養由彰化縣長魏明谷監護的六歲小女童楊小妹（化名），他們要帶小妹妹回瑞典，昨天在縣長公館舉行歡送會，和楊小妹相處三年的寄養媽媽流下難過不捨的淚水，內心百般不捨，但為了小妹妹的未來著想，還是得放手，誠心祝福她找到人生的幸福。

這場「愛的接力賽—彰化縣長監護孩子楊小妹歡送會」活動，縣長夫人劉慧如、彰化家扶中心主任王震光、寄養家庭、艾德曼夫婦等人共同陪著小妹妹參加。劉慧如說，感謝上天的安排，讓小妹妹經由媒合找到國外收養家庭。

艾德曼夫婦說，第一次在視訊中被小妹妹叫爸爸、媽媽的感覺，印象深刻，他們已經佈置好小妹妹的房間，這段期間常和小妹妹視訊培養感情，台灣是很好、很美麗的國家，他們希望等小妹妹長大後，一起回到小妹妹的故鄉台灣旅遊。

社會處說，小妹妹生父情緒不穩且有酗酒及自殺紀錄，生母另組家庭，小妹妹一歲多接受縣府安置。

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  • 瑞典籍艾德曼夫婦跨國收養6歲小女童，縣長夫人劉慧如（左一）陪小妹妹一起參加出養歡送會。（記者張聰秋攝）

    瑞典籍艾德曼夫婦跨國收養6歲小女童，縣長夫人劉慧如（左一）陪小妹妹一起參加出養歡送會。（記者張聰秋攝）

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跨國收養 楊小妹要去瑞典了

瑞典籍艾德曼夫婦（Adelman）跨國收養由彰化縣長魏明谷監護的六歲小女童楊小妹（化名），他們要帶小妹妹回瑞典，昨天在縣長公館舉行歡送會，和…

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