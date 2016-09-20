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〈中部〉門面道路像貼藥膏 議員批「落漆」

2016-09-20

〔記者張聰秋／彰化報導〕坐落在黃金商圈的彰化市孔門路銜接中華路段，仰望可見八卦山大佛，縣議會和縣立圖書館近在咫尺，形同彰化市重要的門面道路，縣議員賴岸璋昨天抨擊門面路況差，維護工作「落漆」！

工務處：將轉達工務段處理

議會昨天開臨時會，議員賴岸璋質詢指出，與中山路交叉的孔門路、中華路，就在縣議會附近，近半年來，他觀察發現，約二百五十公尺長的柏油馬路，局部坑洞回填，東補一塊、西填一塊，像貼藥膏。

賴岸璋表示，馬路車道內摻雜凸出的電力電信孔蓋和水溝孔蓋，造成路面更加凹凸不一，加上局部回填不平形成高低落差，下雨時，出現一個個深淺不一的水窪，汽機車經過時，水花四濺，市區門面道路路不平，民眾感受不佳。

對此，縣府工務處長林漢斌指出，不是只有議員有此感受，地方也陸續出現相同聲音，由於該道路歸屬公路總局彰化工務段管轄，工務處近期會把議員質詢建議轉達給工務段處理。

縣內目前仍有「路平專案」，工務處設施維護科長林冠潔建議民眾，發現路面坑洞可撥打專線電話○八○○六六五○五○，工務處依據路面養護單位通知相關單位處理，而縣府也會調派道路巡邏專車實地勘察，盡量在勘察確認後四個小時完成修補。

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  • 彰化市中華路銜接孔門路，柏油路面破損裂痕，路面凹凸不一。 （記者張聰秋攝）

    彰化市中華路銜接孔門路，柏油路面破損裂痕，路面凹凸不一。 （記者張聰秋攝）

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