〈中部〉大雨沖刷 濁水溪出海口堆垃圾
2016-09-20
〔記者黃淑莉／麥寮報導〕莫蘭蒂、馬勒卡颱風接連襲台，雲林未傳災情，但因山區大雨沖刷，濁水溪出海口六輕北堤數百公尺長側溝遭滿坑滿谷垃圾及漂流木佔據，宛如一座海上垃圾場。
颱風過後濁水溪出海口沿岸六輕北堤數百公尺長的側溝水面上滿佈垃圾，在潮水、強風推波助瀾下，漂流木、保麗龍等垃圾打上許厝寮漁港北堤岸，影響環境衛生，且佔據港區航道危機四伏，漁船、膠筏及漁民作業安全飽受威脅。
許姓、章姓等漁民無奈指出，之前強風雨帶來的漂流木都還未清理完，這次颱風接連襲台，因外圍環流帶來龐大的浮木、保麗龍等垃圾，讓港域更加髒亂。
雲林區漁會許姓漁民代表說，不少漂流木超過百公斤，加上風浪推波助瀾，若打到船筏，撞擊力道就如被一部行進中的車子撞上，輕者膠管損壞，重則翻船或攔腰斷裂，漁民恐蒙受不小損失，潛伏危機值得重視，盼相關單位能儘速清理，還給海域潔淨的空間。
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