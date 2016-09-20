〈中部〉行銷台灣燈會 東京旅展不缺席

2016-09-20

〔記者林國賢／斗六報導〕宣傳二○一七台灣燈會，縣府組團參加廿三日開幕的東京旅展，透過布袋戲互動、農特產品展出，宣傳農業首都獨特人文、物產與人情味，吸引全球遊客到台灣賞花燈遊雲林。

縣長李進勇表示，為期三天的東京旅展有超過一百四十一個國家、地區參展，參觀人數逾十七萬人，是全世界最大規模的旅遊祭典，縣府將在這個國際旅遊舞台宣傳台灣燈會，並行銷雲林。

縣府文化處長林孟儀表示，參展團隊結合縣內多家廠商、文創業者，準備布袋戲偶、燈籠、造型毛巾、農特產品等參加旅展，期間利用素還真等 Cosplay 表演與觀眾互動，推廣雲林特色，強化農業首都、偶戲故鄉、燈會原鄉品牌印象。

李進勇指出，明年燈會主燈區設於虎尾農博生態園區，打造人和土地合一的自然、有機理念；燈區設置在「燈會原鄉」北港鎮，民眾可以一邊踩街品嚐美食、體驗深厚故事和人情，一邊欣賞結合繪畫、雕塑、戲劇等傳統藝術的花燈。

林孟儀指出，縣府燈會宣傳團隊除參加東京旅展，並將拜訪千葉縣邀請當地花燈來台展示，促進交流合作；也會參加品川及名古屋兩地的推廣會、新宿車站的宣傳活動，邀請日本朋友來台灣觀光旅遊，到雲林賞燈過元宵。