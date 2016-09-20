| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
紐約爆炸嫌犯與警駁火 警匪3傷
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉行銷台灣燈會 東京旅展不缺席

2016-09-20

〔記者林國賢／斗六報導〕宣傳二○一七台灣燈會，縣府組團參加廿三日開幕的東京旅展，透過布袋戲互動、農特產品展出，宣傳農業首都獨特人文、物產與人情味，吸引全球遊客到台灣賞花燈遊雲林。

縣長李進勇表示，為期三天的東京旅展有超過一百四十一個國家、地區參展，參觀人數逾十七萬人，是全世界最大規模的旅遊祭典，縣府將在這個國際旅遊舞台宣傳台灣燈會，並行銷雲林。

縣府文化處長林孟儀表示，參展團隊結合縣內多家廠商、文創業者，準備布袋戲偶、燈籠、造型毛巾、農特產品等參加旅展，期間利用素還真等 Cosplay 表演與觀眾互動，推廣雲林特色，強化農業首都、偶戲故鄉、燈會原鄉品牌印象。

李進勇指出，明年燈會主燈區設於虎尾農博生態園區，打造人和土地合一的自然、有機理念；燈區設置在「燈會原鄉」北港鎮，民眾可以一邊踩街品嚐美食、體驗深厚故事和人情，一邊欣賞結合繪畫、雕塑、戲劇等傳統藝術的花燈。

林孟儀指出，縣府燈會宣傳團隊除參加東京旅展，並將拜訪千葉縣邀請當地花燈來台展示，促進交流合作；也會參加品川及名古屋兩地的推廣會、新宿車站的宣傳活動，邀請日本朋友來台灣觀光旅遊，到雲林賞燈過元宵。

廣告
  • 宣傳台灣燈會，縣府組團參加東京旅展。（記者林國賢攝）

    宣傳台灣燈會，縣府組團參加東京旅展。（記者林國賢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
跨國收養 楊小妹要去瑞典了

瑞典籍艾德曼夫婦（Adelman）跨國收養由彰化縣長魏明谷監護的六歲小女童楊小妹（化名），他們要帶小妹妹回瑞典，昨天在縣長公館舉行歡送會，和…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧客家油雞
什錦海鮮燴飯
認識台灣虱目魚
水果攝取小知識
轉寄

標題：〈中部〉行銷台灣燈會 東京旅展不缺席


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.