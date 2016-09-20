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〈中部〉新設畜牧場 嘉縣審自治條例仍有異議

2016-09-20

有議員揚言二讀提議具名表決

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣議會昨天臨時會上審議「嘉義縣新設置畜牧場管理自治條例」，部分議員仍有異議，並有議員私底下表明不願意為自治條例背書立場，揚言二讀時要提議採具名表決方式。

由於新設置畜牧場處處遇到阻力，民眾封路抗爭事件一再上演，警方疲於奔命，浪費社會成本，縣議會因而決議要求縣府擬訂自治條例送審，不過第一次提送議會經一讀通過後，縣府卻出現翻案情事，惹惱部分議員，抨擊過於草率；昨審查修訂後版本時，議員詹琬蓁就堅決主張應維持距住家五百公尺的條文，不能再區分三百與五百公尺兩種。

縣府農業處長林良懋表示，自治條例第一次因部分條文不夠周延而退回重訂，經條正後重新送審，內容相當嚴謹，且有許多是開全國風氣之先，應該可以兼顧鄉親生活品質與畜牧業者生計。

他說，嘉縣的自治條例將家禽定義增列食火雞、鴕鳥、鴯鶓及鵪鶉等動物，是全國納管範圍最廣，同時增訂強制應設置隔離綠帶與畜禽糞不得露天曝曬之規定，都是為了確保周遭環境衛生。

林表示，為鼓勵畜牧業者設置高標準設施的畜牧場，才會增加新設置畜牧場申請設施標準，讓符合規定設施者可以放寬距離限制至三百公尺，希望透過有獎有罰，未來所有業者都朝設置高標準設施畜牧場目標邁進。

他說，嘉縣在條例中訂定落日條款，也是全國唯一，要求在自治條例施行前申請畜牧設施容許使用或畜牧場登記的畜牧場，應於民國一○八年十二月三十一日前符合自治條例規範，屆時中、高度污染畜牧場就無法在嘉縣存在。

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