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〈中部〉發票少4成 創世推公益護照

2016-09-20

〔記者王善嬿／嘉市報導〕創世基金會募集發票作為安養植物人經費，但六年來發票數平均減少四成，運作大受影響，創世嘉義分院與四間愛心店家、機關推出公益護照，民眾消費時只要喊「九一九」、創世的專屬愛心碼轉贈電子發票，在護照上蓋章可獲贈小禮物。

創世嘉義分院長蕭伃雯與愛心商家光南大批發、三隻小兔、屈臣氏中山店及南區國稅局嘉義市分局的代表，昨天上午敲響愛心鑼，齊呼「創世電子發票愛心碼九一九」，邀請民眾響應。

蕭伃雯表示，發票兌獎跟各界捐款為創世基金會八成經費來源，民國九十七年是募集發票高峰期，當時全國一年募得一億一千萬張，但近六年減少四成，平均募得七千多萬張，其中嘉義地區一年可募得張數一百多萬張，除透過愛心店家協助募集發票，也配合政府推動電子發票，活動到十一月底，詳洽（05）2320578。

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  • 光南大批發、三隻小兔等店家響應活動，民眾只要說「919」號碼，店家就會自動輸入電子發票捐贈代號，將發票轉贈創世基金會。（記者王善嬿翻攝）

    光南大批發、三隻小兔等店家響應活動，民眾只要說「919」號碼，店家就會自動輸入電子發票捐贈代號，將發票轉贈創世基金會。（記者王善嬿翻攝）

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