〈南部〉嗆「凌虐致死」 槍抵頭逼前女友復合
2016-09-19
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市張姓通緝犯為逼前女友復合，趁她外出強押上車，亮槍抵她的頭，嗆聲要「凌虐致死」，余女趁張男下車，打開車門逃命，張男一度追上，搶走LV皮包，後因她逃進店家求救才離去，警方循線逮人，張男喊冤被栽贓，哭求警方「相信他」。
警方調查，張姓修車工人（26歲）與余女在酒店認識，2人交往半年多，張男為討她歡心，花了20多萬元，贈送LV皮包等物，不料2人今年7月分手，張男不甘人財兩失，多次騷擾余女要求復合被拒，並於15日深夜10時許，趁她外出洗頭強押上車。
警方指出，余女與張男發生拉扯反遭毆打，他還持鐵製玩具槍，抵著她的頭部，嗆聲「不復合，凌虐致死」，載至鳳山住處，余女趁他下車趁機打開車門逃命，張男發現騎車追她，還下手搶走她的皮包，余女驚慌逃竄100公尺，跑進一家寵物店求救，張男才作罷離去。
警方以余女手機定位，確認張男在住處，直接上樓逮人，訊後依恐嚇等罪送辦。
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