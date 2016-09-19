〈南部〉好臭！瓦斯外洩？原來是30顆波羅蜜「集氣」
2016-09-19
〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市市中一路巷弄前傳出瓦斯外洩，警消獲報到場，循著氣味找到一棟透天民宅，屋主打開門後，一股特殊濃濃味道撲鼻而來，但與瓦斯味不一樣，原來是屋主在一樓擺放30顆「波羅蜜」散發的味道，烏龍一場。
本月16日三民第一分局三民派出所獲報，市中一路某民宅疑有瓦斯外洩，鄰居聞到氣味嚇得趕緊報警，請求警消到場處理，三民所長潘名諧也趕到現場了解狀況。
潘名諧說，警消到場後循氣味找到該透天住戶，結果一按門鈴打開門後，飄來一股濃郁的特殊味道，但與瓦斯味道不同，一問屋主才知是烏龍一場，原來這特殊濃郁氣味是屋主擺放在一樓30顆「波羅蜜」散發的味道！
屋主告訴警消，他在六龜區栽種「波羅蜜」，「波羅蜜」與「榴槤」配種，所以味道較特別，會散發榴槤味道。屋主得知特殊氣味造成鄰居誤以為是瓦斯外洩，還出動警消到場很意外，表示會向鄰居解釋且盡速移走這些「波羅蜜」。
潘名諧表示，這是一個可愛的誤會，但仍要感謝報案民眾，畢竟瓦斯外洩容易造成危險，寧可謹慎不可大意，街坊鄰居多一分警覺心對社會是好事。
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