〈南部〉《焦點評論》政治撞球

2016-09-19

台南市下屆立委將多一席？雖然這是中選會才展開的作業，但不論是以人口數或是政治位階來論，大台南應有六席立委，卻屈就五席，其實並不合理，此時發聲正是時候，不過隨之可能引發的「政治撞球」效應如何？則更引人關注。

台南市目前有五席立委，本屆選舉之前，都各自在黨內初選面臨現任市議員的挑戰，有趣的是，時隨境移，當初是市議員想要「更上一層樓」，二年後，則很可能是五位立委都想要「更上一層樓」，除非下屆市長並非現任的五位立委之一，而是意願明顯的副市長顏純左或另有他人，否則二○二○是否台南會多一席立委還不知道，二○一八就會先面臨有一區的立委必須改選。

弔詭的是，對這些當初想要選立委的現任議員來說，原本是想把對方「打掉」，但很可能卻因為如今對方「轉進」，而「空出一個洞來」，如何順利「卡到那個缺」？形成「大選」或「補選」的二種選擇，而對於可能參選市長的立委來說，是和轄區想選立委的議員轉競為合？還是另外輔佐接棒人？恐怕也各有盤算。

如今再加上下屆立委選舉可能又多出一席空缺，政治局勢已變成不是一場「接力賽」，未必是「一棒接一棒」這麼容易，而是變成一場「政治撞球賽」，這一桿敲出來，各色球往四處跑，每個球到底有沒有照敲桿的人規劃的方向走？桿子敲出去了，恐怕要等到各個球都落袋了，答案，才會明朗。（記者唐在馨）