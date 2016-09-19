〈南部〉再造竹筏港水道 地方催生

2016-09-19

文團︰喊了多年狗吠火車

〔記者蔡文居／台南報導〕台南民間及文化團體催生台灣第一條人工運河，歷經十餘年，包括台江國家公園及台南市政府均表達重視，市政府多年前也成立推動小組，最後均無疾而終。倡議最力的台江文化工作室負責人黃徙昨天感嘆，多年來根本是狗吠火車，看不到有深度的政府。

觀旅局︰先推動軟體部分

觀旅局表示，當初評估因硬體建設經費過於龐大而緩議，因此這幾年優先推動軟體部分，讓竹筏觀光及水域法治化，否則空有硬體也無法行船。經過市府努力，目前像四草大眾廟綠色隧道的竹筏觀光已合法化，下一階段則推台南運河觀光，讓運河遊船可以合法營運。

竹筏港水道因通行「竹筏」而得名，清領時期因國賽港（今七股潟湖）距台南府城頗遠，原本以鹿耳門為貿易港口的「府城三郊」投入修築經營「竹筏港水道」，是台灣第一條人工運河。

黃徙表示，竹筏港水道是台灣第一條人工水道，北起國賽港，南入大員港（今四草湖），全長十餘公里，是古老台江生命線，後來因淤積不再具有航運功能而走入歷史。不過，目前水道兩旁長滿紅樹林，部分河段還可看到磚造護岸，極具人文、生態及觀光潛力。

他說，現今看到台江大道工程已進行到曾文溪河堤，準備銜接台六十一線西濱快速道路。政府花大錢蓋公路，沒人反對，但政府不應只是蓋公路，恢復具有歷史意義的水路更是重要。