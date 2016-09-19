| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉再造竹筏港水道 地方催生

2016-09-19

文團︰喊了多年狗吠火車

〔記者蔡文居／台南報導〕台南民間及文化團體催生台灣第一條人工運河，歷經十餘年，包括台江國家公園及台南市政府均表達重視，市政府多年前也成立推動小組，最後均無疾而終。倡議最力的台江文化工作室負責人黃徙昨天感嘆，多年來根本是狗吠火車，看不到有深度的政府。

觀旅局︰先推動軟體部分

觀旅局表示，當初評估因硬體建設經費過於龐大而緩議，因此這幾年優先推動軟體部分，讓竹筏觀光及水域法治化，否則空有硬體也無法行船。經過市府努力，目前像四草大眾廟綠色隧道的竹筏觀光已合法化，下一階段則推台南運河觀光，讓運河遊船可以合法營運。

竹筏港水道因通行「竹筏」而得名，清領時期因國賽港（今七股潟湖）距台南府城頗遠，原本以鹿耳門為貿易港口的「府城三郊」投入修築經營「竹筏港水道」，是台灣第一條人工運河。

黃徙表示，竹筏港水道是台灣第一條人工水道，北起國賽港，南入大員港（今四草湖），全長十餘公里，是古老台江生命線，後來因淤積不再具有航運功能而走入歷史。不過，目前水道兩旁長滿紅樹林，部分河段還可看到磚造護岸，極具人文、生態及觀光潛力。

他說，現今看到台江大道工程已進行到曾文溪河堤，準備銜接台六十一線西濱快速道路。政府花大錢蓋公路，沒人反對，但政府不應只是蓋公路，恢復具有歷史意義的水路更是重要。

廣告
  • 竹筏港水道是台灣第一條人工水道，北起國賽港，最後進入圖中的四草湖。（記者蔡文居攝）

    竹筏港水道是台灣第一條人工水道，北起國賽港，最後進入圖中的四草湖。（記者蔡文居攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
台東灌溉圳路受損 至少要修1週

莫蘭蒂、馬勒卡雙颱接連擾台東，山區豪雨、溪水暴漲，沖毀台東農田水利會灌溉圳路及進水口引水土堤，無法供水，但昨天卑南溪水仍混濁湍急，大型機具無…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜香水晶魚
日式風親子丼
香Q蓋飯這樣煮
檸檬酸生活實用法
轉寄

標題：〈南部〉再造竹筏港水道 地方催生


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月19日‧星期一‧丙申年八月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.