〈南部〉學校、家長齊力 校園復原逾9成
2016-09-19
今進行孳清預防登革熱
〔記者劉婉君、吳俊鋒／台南報導〕莫蘭蒂颱風襲台期間，造成南市約兩百廿所學校、幼兒園受損，近兩千棵樹木傾倒或枝幹折斷，為了讓學生今天可以正常上課，各校校長、教職員、家長志工犧牲中秋節假期，投入復原工作，國軍也加入協助行列，昨天收假前一天，僅剩下百分之五未完成的校園環境清理工作，今天各校上課將全面動員孳清，預防登革熱疫情發生。
而這次仁德區一向以樹木眾多著稱的虎山實驗小學，也在颱風過後受創嚴重，為了讓孩子們能順利上課，家長提前收假，昨天相約返校協助環境清理，就讀高三的何承恩、李怡儒、梁晶晶等人，也在網路號召下回到母校協助打掃，甚至遊客也共襄盛舉，協助完成校園復原。
根據教育局統計，各校通報的莫蘭蒂颱風災情中，以樹木傾倒、教室門窗以及採光罩、運動遊戲器材、車棚、圍牆等戶外設施受損居多，對於不立即處理將無法正常上課的部分，教育局已授權各校先行處理，以便校園可以儘速恢復機能，其他災後復原部分，將於兩週內提報行政院工程會，申請復建工程補助，目前調查需進行後續修繕工程者約有八十校。
教育局表示，災損十萬元以下的學校，在教育局授權下，目前均已完成搶修等通報，並通知廠商到校估價；災損十萬元以上者，已完成初步搶修與通報，破損處先警示隔離，會勘後即請廠商施作，集中的廢枝落葉及傾倒大樹，也都各有專業單位負責處理。
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