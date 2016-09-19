〈南部〉增加一席 綠委︰樂觀其成
〔記者劉婉君、王俊忠／台南報導〕台南市有沒有可能調整選區多增加一席立委？現任五位民進黨立委昨天都表示：「樂見台南多一席次。」國民黨市黨部主委莊占魁昨天表示，南市立委席次增加問題，這是全國性通盤考量，如果可行，他樂觀其成。
立委王定宇昨表示，立委席次應依照人口比例調整，「依規定該怎麼辦就怎麼辦。」十年前國民黨為了保住在高雄的一席，修改立委選區為每十年調整一次，台南縣市合併後，台南市人口數達到一百八十八萬，立委席次原本早就應該從五席增加為六席，卻因國民黨該違憲提案而被凍結，希望能回歸原有的基本機制，不要因人或因黨廢制，他樂見立委增加的一個席次能落在台南，多一份力量來為台南發聲。
「遲來的正義不能算是正義。」黃偉哲也說，台南市在縣市合併時，本應有第六席，卻被當時出身高雄的行政院長吳敦義、立法院長王金平聯手擋掉，如果台南增加一席立委，雖然立委選區可能必須調整，但選區調整是「小我」，增加席次是「大我」，就算如此也要犧牲小我、完成大我，將台南的第六席爭回來，他「樂觀其成。」
立委陳亭妃表示，各縣市立委席次，原則上每隔十年依據縣市人口數變化進行檢討、調整，依南市現有人口數計算，應有第六席的空間，對於爭取第六席立委，她樂觀其成，也覺得該爭取；立委選區部分，可在不改變現狀太多的前提下調整，以穩定為主軸，她原則上尊重選務機關的決定。
林俊憲也說，依據三十萬人口數產生一名立委的原則，南市早該有第六席立委，他會為南市爭取第六席立委，葉宜津則指出，只要是依據人口變化，無論選區怎麼調整都沒關係，「當然希望台南能多一席」，可以為台南多爭取一點。
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