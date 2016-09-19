〈南部〉莫蘭蒂災損 可扣除減免稅捐

2016-09-19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕莫蘭蒂風災各式災損，稅捐處及國稅局強調，都可扣除減免，包括房屋稅、地價稅、使用牌照稅及娛樂稅等。

民眾想進一步了解申請稅捐減免的資訊，可撥打稅捐稽徵處：741-0141洽詢。另有關個人或營業人的財物損毀，涉及所得稅、營業稅、貨物稅及菸酒稅等減免申請，請向高雄國稅局提出申請，電話：725-6600。

此外，經濟部中小企業處也呼籲受損的中小企業，儘量蒐集完整受災證明，拍照存證，以利日後申請復舊貸款及相關租稅減免需要，若中小企業因受災導致財務週轉困難，可向該處「馬上辦服務中心」提出申請。