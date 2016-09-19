| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉莫蘭蒂災損 可扣除減免稅捐

2016-09-19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕莫蘭蒂風災各式災損，稅捐處及國稅局強調，都可扣除減免，包括房屋稅、地價稅、使用牌照稅及娛樂稅等。

民眾想進一步了解申請稅捐減免的資訊，可撥打稅捐稽徵處：741-0141洽詢。另有關個人或營業人的財物損毀，涉及所得稅、營業稅、貨物稅及菸酒稅等減免申請，請向高雄國稅局提出申請，電話：725-6600。

此外，經濟部中小企業處也呼籲受損的中小企業，儘量蒐集完整受災證明，拍照存證，以利日後申請復舊貸款及相關租稅減免需要，若中小企業因受災導致財務週轉困難，可向該處「馬上辦服務中心」提出申請。

廣告
  • 莫蘭蒂颱風各式災損，民眾可檢附證明申請扣除減免稅捐。（記者葛祐豪攝）

    莫蘭蒂颱風各式災損，民眾可檢附證明申請扣除減免稅捐。（記者葛祐豪攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
台東灌溉圳路受損 至少要修1週

莫蘭蒂、馬勒卡雙颱接連擾台東，山區豪雨、溪水暴漲，沖毀台東農田水利會灌溉圳路及進水口引水土堤，無法供水，但昨天卑南溪水仍混濁湍急，大型機具無…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜香水晶魚
日式風親子丼
香Q蓋飯這樣煮
檸檬酸生活實用法
轉寄

標題：〈南部〉莫蘭蒂災損 可扣除減免稅捐


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月19日‧星期一‧丙申年八月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.