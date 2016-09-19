〈南部〉漁船油污清除 西子灣恢復碧綠
2016-09-19
〔記者洪臣宏／高雄報導〕西子灣漁船油污外洩事件，第一階段油污清理大致完成，海水逐漸恢復碧綠，港務公司昨也邀集相關單位協商船體移除，期間將進行水質監測，確保生態景觀。
擱淺西子灣的順天606號、永興發168號漁船，昨持續抽取殘餘燃油作業，遭污染水域、岸際經連日清理，海水逐漸恢復碧綠，港務公司持續加派人力進行環境復原工作，預計兩日內完成。
港務公司也邀集相關單位協商船體移除，要求今天委託合格海難拖救業者提交計畫，內容應包括船舶適拖、抽艙清除公證等作業，且應包含船體移除後海域、岸際、海底環境復原計畫，並於廿日開會審查。
高市海洋局提議，委託合格環境檢測機構，即日起須執行每週一次事故現場水域的海水採樣及環境監測工作。另外，兩艘漁船船東須簽具責任切結書及保證金擔保。
港務公司指出，西子灣擱淺漁船抽油作業順利，預計七天內可以完成。至於在前鎮漁港的富冠606號漁船抽油作業已經完成，共抽除約二四二．五公秉，高市海洋局表示，富冠606號及富冠707號漁船泊靠水域一切正常。
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