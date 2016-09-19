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〈南部〉農損4.7億 棗子、芭樂傷最重

2016-09-19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕強颱莫蘭蒂重創高雄農業，災損高達四億七千萬元，產量全國第一的棗子、芭樂受損最嚴重，高雄果菜市場昨開市，水果平均批發價每公斤約三十三元，芭樂風災過後上漲一成八，每公斤達五十三元。

減產四成 衝擊外銷市場

市府農業局則表示，高雄蜜棗、芭樂聞名國際，這次風災大減四成，恐影響市場量少價揚，也將衝擊外銷市場。

根據市府農業局統計，高雄農業災損是全國最嚴重，金額高達四億七千六百萬多元，被害面積四千二百多公頃，主要受害農作物是芭樂、香蕉、棗子，大減約四成，其中芭樂、棗子產量是全國第一，芭樂約佔全國三分之一、棗子則佔全國二分之一，香蕉產量則是全國第五名。

高雄果菜市場昨天開市，水果平均批發價每公斤約三十三元，其中芭樂這次風災受創嚴重，已提前反映在市場價格，每公斤從四十五元上漲為五十三元，漲幅約一成八；香蕉則從四十六元，上漲為四十九元，目前雖漲幅不大，但受風災衝擊，隨著產量大減，市場後勢看漲。

農業局表示，芭樂、棗子主產區是燕巢、大社區，強颱狂掃淪為重災區，造成芭樂、棗子攔腰折斷，最慘是連根拔起，甚至連果園都淹水；旗山香蕉因淺根，整片被風吹倒，令農民欲哭無淚！

值得一提的是，高雄蜜棗、芭樂聞名國際，每年外銷許多國家，包括北美、中東等，受到國外民眾歡迎，但隨著國內市場缺貨，恐無法供應外銷市場。

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  • 強颱重創旗山香蕉。（記者陳文嬋攝）

    強颱重創旗山香蕉。（記者陳文嬋攝）

  • 芭樂園災損嚴重。（記者陳文嬋攝）

    芭樂園災損嚴重。（記者陳文嬋攝）

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