〈南部〉台東灌溉圳路受損 至少要修1週
2016-09-19
〔記者張存薇／台東報導〕莫蘭蒂、馬勒卡雙颱接連擾台東，山區豪雨、溪水暴漲，沖毀台東農田水利會灌溉圳路及進水口引水土堤，無法供水，但昨天卑南溪水仍混濁湍急，大型機具無法進駐施工，台東農田水利會長羅應鑑表示，部分水圳拚一星期內修復完畢。
羅應鑑說，這次受損最嚴重的是卑南上圳、卑南圳，其中卑南上圳因延平鄉紅葉村土石流，工作人員只能徒步前往查看，尚無法評估何時可修復，且在七月尼伯特颱風後，沉砂池的水門、電動馬達都損壞，風災後為了救果樹，曾勉強供水，但這次進水處有閘門被沖壞，砂石衝進水道裡，因為道路仍未修復，怪手無法進場施工，無法評估修復時間，還好灌區內以果樹種植為主，果樹根系深、颱風期間降雨可撐一段時間，只要道路一搶通，就會立刻著手整理卑南上圳進水口。
至於灌區面積達兩千公頃的卑南圳，引水土堤被滾滾卑南溪水沖毀，進水口也堆滿砂土及殘枝，不過因溪水仍湍急，無法施工，羅應鑑表示，可能要再等一、兩天溪水平穩後，才能調機具施工，將力拚本週內修復、恢復供水。
其他包括池上圳、知本圳，羅應鑑說，可望在一星期內恢復供水，不過海線及其他圳路因位在山區、處理較複雜，須至少十天修復期，全部圳路災修經費估三千多萬元。
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台東灌溉圳路受損 至少要修1週
莫蘭蒂、馬勒卡雙颱接連擾台東，山區豪雨、溪水暴漲，沖毀台東農田水利會灌溉圳路及進水口引水土堤，無法供水，但昨天卑南溪水仍混濁湍急，大型機具無…
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