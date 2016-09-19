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〈南部〉離島交通船 改新港、後壁湖進出

2016-09-19

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣綠島、蘭嶼交通船因雙颱接連報到停航五天，沒想到台東市富岡港航道積砂太嚴重，交通船今天仍無法進出，擔心離島物資運補及滯留遊客疏運，縣長黃健庭與交通船業者田貴寶協調，確定今天將分別由台東成功鎮新港漁港、屏東後壁湖漁港前進綠島、蘭嶼。

富岡港入港處的堤防沉箱本來就因去年蘇迪勒颱風掏空、尚未修復，因莫蘭蒂颱風的強風暴雨，長浪不斷沖刷海堤，部分沉箱、紅燈塔也被打入大海。交通業者擔心紅燈塔與漂流木卡在航道上，交通船吃水較深、無法通行，昨天委請潛水人員搭舢板出海查看，業者說，紅燈塔倒在進港航道上，而一大塊沉箱也卡在出港航道上，交通船航行仍有危險，而交通船無法從富岡港進出，不過蘭嶼的船班可以從屏東後壁湖進出。

農業處副處長許家豪表示，因港嘴處約五、六十公尺寬的航道堆滿了砂石，水深僅剩兩公尺，交通船的確無法進出，而風災清運的開口契約廠商如果要從外縣市調平台船、再加上清疏砂石的作業時間，最快廿二日星期四、交通船才能從富岡港進出。

他說，考量綠島、蘭嶼仍有部分遊客，且島上民生物資必須再補給，縣長黃健庭已協調業者，一班船將從新港漁港出發，載運物資到綠島，再把滯留遊客載回，而另一班則從後壁湖出發到蘭嶼接駁，縣府觀光旅遊處也會派接駁車把遊客載回台東市。

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  • 舢舨載送潛水人員出海查看，發現港嘴航道淤砂太多，水深不足。（記者張存薇攝）

    舢舨載送潛水人員出海查看，發現港嘴航道淤砂太多，水深不足。（記者張存薇攝）

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